Macy trápí otravná chyba iCloudu, řešení zatím neexistuje

Přestože vydává Apple v posledních týdnech nové verze svých OS jako na běžícím páse, pravdou je, že se mu přesto nedaří vymýtit aktualizacemi veškeré chyby, které jeho systémy trápí. Jedna z nich sužuje v poslední době i některé majitele Maců a to konkrétně u iCloudu.

Čím dál víc jablíčkářů vlastnících jak Macy s M1, tak i Macy s procesory Intel si na diskuzních fórech po celém světě stěžuje na to, že je Mac opakovaně vyzývá k potvrzení nových podmínek použití iCloudu s tím, že aby bylo možné podmínky odsouhlasit, je občas třeba vyplnit do Macu znovu Apple ID spolu s heslem k němu. Na celém tomto procesu by ve výsledku nebylo nic až tak otravného, kdyby ovšem systém netrpěl chybou, kvůli které může být uživatel k odsouhlasení podmínek vyzýván de facto donekonečna. iCloud jako takový mu sice stále funguje, nicméně je neustále bombardován push notifikacemi, které se nedají ztlumit.

Ačkoliv Apple už o problému prakticky 100% ví, jelikož si na něj stěžují uživatelé na jeho fórech poměrně ve velkém, oficiálně se zatím k jeho existenci nevyjádřil a zatím se jej ani nepokusil dle všeho opravit. Uživatelům, kteří problémem trpí, tak nezbývá nic jiného než donekonečna “odklikávat” iCloud a doufat, že se v brzké době dočkají opravy, která tuto otravnou chybu odstraní.