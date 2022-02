iPhone 13 Pro drtí v testech výkonu čerstvě představený Samsung Galaxy S22

Výkon mobilního procesoru A15 Bionic, který Apple představil v loňském roce coby srdce iPhonů 13 (Pro) nepřestává udivovat ani více než čtvrt roku po své premiéře. Právě iPhonu 13 Pro Max se totiž díky němu podařilo v nejnovějším testu výkonu porazit teprve před pár dny představený Samsung Galaxy S22 poháněný v USA čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, který je nejvýkonnějším non-Apple mobilním procesorem současnosti, a ve zbytku světa pak Exynosem 2200.

V benchmarkovém testu Geekbench 5, ve kterém telefony změřily síly, dosáhl iPhone 13 Pro Max skóre na jedno jádro průměrně 1735, zatímco modely Galaxy S22 se pohybovaly jak se Snapdragonem, tak Exynosem kolem 1200 bodů. V testu více jader pak dosáhl iPhone 13 Pro Max 4767 bodů, zatímco skóre Samsungu se pohybovalo kolem 3433 bodů. Jinými slovy, v testu více jader jsou “loňské” iPhony zhruba o 35 % rychlejší než letos představené Samsungy Galaxy S22 a to i s řadou Ultra. Ta totiž sdílí s modely Galaxy S22 a S22+ stejné procesory, byť nejvyšší konfigurace nabízí více RAM.

To však není ani zdaleka vše. iPhony 13 Pro totiž drtí nejnovější vlajkové lodě Samsungu i v testu výkonu strojového učení. V tom totiž dosáhl iPhone skrze test Geekbench ML 948 bodů, zatímco Samsung Galaxy S22 Ultra jen 488 bodů. Strojové učení iPhonů by tak mělo být ve výsledku dvakrát rychlejší než je tomu u Samsungu, což je velmi dobré skóre. Je nicméně třeba dodat, že každý OS nakládá se strojovým učením jiným způsobem a nedá se proto říci, že by byly iPhony i v reálu dvakrát rychlejší. Ostatně, totéž v bledě modrém je pak třeba říci i o výkonnostních testech, které sice nyní vyznívají výrazně ve prospěch Applu, ale až reálné testy ukáží, jak na tom oba telefony jsou ve výsledku rychlostně.

iPhone 13 (Pro) lze zakoupit například zde