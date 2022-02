Samsung Galaxy S22, S22+ a S22 Ultra oficiálně představen. Má se Apple se svým iPhony bát?

Zatímco Apple představuje své nové vlajkové smartphony každoročně na podzim, jeho hlavní konkurent ve formě jihokorejského Samsungu ukazuje své telefony tradičně na začátku roku. A jelikož se právě v tomto období pohybujeme, odhalení nové generace řady S22 je zde. Samsung totiž všechny nové smartphony, kterými se bude snažit iPhony “prohánět” oficiálně představil. Na co se tedy mohou Androidáci těšit a hlavně – má se Apple nových Galaxy S22 bát?

Stejně jako v předešlých letech, i letos ukázal Samsung hned tři modely své vlajkové řady Galaxy S – konkrétně S22, S22+ a S22 Ultra. Zatímco první dva zmíněné se designově od loňského ročníku příliš nevzdálily, jelikož stále disponuji relativně výrazným zadním fotomodulem, model S22 Ultra je oproti loňsku poměrně výrazně odlišný. Namísto klasického fotomodulu vyčnívajícího ze zad totiž na jeho zádech naleznete “jen” několik trčicícíh objektivů, díky čemuž tak působí telefon zezadu poměrně elegantním dojmem – objektivně lepším než iPhony 13 (Pro) s jejich obřími fotomoduly. Poměrně zajímavé je pak to, že S22 Ultra dostal do vínku i podporu chytrého pera S Pen, kterým dříve disponovala jen řada Note. I zde tedy můžeme my jakožto jablíčkáři tiše závidět, jelikož s Apple Pencil toho na displejích iPhonů moc nevykouzlíme.

Displej a rozměry

O kompaktnosti se u řady S22 nelze stejně jako v loňském roce u S21 absolutně bavit. Nejmenší model, tedy klasický S22, totiž disponuje 6,1” FHD+ Dynamic AMOLED 2X displejem se 120Hz obnovovací frekvencí. Model S22+ pak dostal do vínku displej ještě o 0,5” větší, byť s naprosto stejnými specifikacemi. Největší je jako již tradičně model Ultra se svými 6,8” Edge QHD+ Dynamic AMOLED 2x displejem se 120Hz obnovovací frekvencí, maximálním jsem 1 750 nitů a kontrastním poměrem 3 000 000 : 1. Mimochodem, iPhony disponují s jejich Super Retinami XDR “jen” 2 000 000 : 1. Displej S22 Ultra tedy bude doslova pastvou pro oči.

Zajímají-li vás celkové rozměry novinek, v případě S22 je to 70,6 x 146 x 7,6 mm, u S22+ 75,8 x 157,4 x 7,6 mm a u Ultra pak 77,7 x 163,3 x 8,9 mm. Co se týče hmotnosti, nejmenší telefon váží poměrně příjemných 168 gramů, střední 196 gramů a největší pak již citelných 229 gramů.

Fotoaparát

Stejně jako tomu bylo v předešlých letech, i letos disponuje S22 a S22+ trojitým fotoaparátem se shodnými technickými specifikacemi. To v letošním případě znamená 12MPx ultraširokoúhlý objektiv se 120stupňovým zorným polem a světelností f/2,2, 50Mpx širokoúhlý objektiv se světelností f/1,8 a zorným polem 85 stupňů a 10MPx teleobjektiv s trojnýsobným optickým přiblížením a světelností f/2,4. Co se pak týče předního fotoaparátu, ten má rozlišení 10MPx, zorné pole 80 stupňů a světelnost f/2,2.

To S22 Ultra je z hlediska specifikací fotoaparátu o poznání zajímavější. Na jeho zádech naleznete hned čtyři objektivy, přičemž hlavním je 108MPx širokoúhlý objektiv se zorným polem 85 stupňů a světelností f/1,8. Dalším objektivem na zádech telefonu je 12MPx ultraširokoúhlý kousek se 120stupňovým zorným polem a světelností f/2,2 a zbylými dvěma jsou pak teleobjektivy. První disponuje trojnásobným optickým zoomem, rozlišením 10MPx a světelností f/2,4 a druhý, periskopický, pak desetinásobný zoom s rozlišením 10MPx a clonou f/4,9. Stejně jako v předešlých letech disponuje novinka i stonásobným Space Zoomem, o jehož kvalitách však můžeme maximálně tak polemizovat. Co se pak týče přední kamery, těšit se zde můžete na 40MPx rozlišení a světelnost f/2,2.

Výkon a paměť

S RAM pamětí ani čipsety Samsung letos příliš kreativní nebyl. Zatímco u řad S22 a S22+ totiž nabídne jen 8 GB RAM spolu se 128 či 265 GB interního úložiště, v případě S22 Ultra bude na výběr z 8 nebo 12 GB RAM a 128, 256, 512 GB a 1 TB s tím, že 8 GB bude k dispozici jen u 128 GB varianty. Co se pak týče čipsetu, všechny tři telefony dostanou do vínku dle trhu, na kterém se budou prodávat, buď Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, nebo Samsung Exynos 2200. Na našem trhu bude jako již tradičně k dispozici řešení Samsungu.

Ostatní zajímavosti

Ani jedna z novinek si nemůže stěžovat na nedostatečnou baterii. Nejmenší model se totiž může pochlubit 3700 mAh baterií, střední 4500 mAh baterií a největší pak dokonce 5000 mAh. U S22 a S22+ je k dispozici 25W drátové a 15W bezdrátové nabíjení, u modelu Ultra je to pak dokonce 45W drátové nabíjení s tím, že rychlost bezdrátového je tu stejná. Všechny modely dále disponují podporou 5G sítí, LTE? WiFI 6E či Bluetoothem ve verzi 5.2. Samozřejmostí je pak UWB, Samsung Pay či odolnost proti vodě a prachu podle IP68. Operačním systémem v novinkách bude Android 12 s nadstavbou UI 4.1.

Stejně jako každý rok, i letos se navíc Samsung snaží (nejen) své fanoušky přesvědčit o koupi nového modelu skrze předobjednávkové bonusy, které jsou skutečně štědré. Rozdává totiž konkrétně sluchátka Galaxy Buds Pro spolu s 5000 Kč cashbackem při předobjednávce. Mimochodem, za velmi výhodných podmínek lze nový Galaxy S22 získat i u Mobil Pohotovost, na které je k dispozici v rámci akce Koupíš, prodáš.