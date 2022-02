Apple nepřímo potvrdil brzké představení nových Maců

Příznivci počítačů Mac budou mít zřejmě již velmi brzy důvod k radosti. Zdá se totiž, že má Apple na odhalení minimálně jednoho nového modelu v brzké době spadeno a co víc – představit by jej mohl již za méně než měsíc. Na 8. března má mít totiž podle dostupných informací v plánu uspořádání své první letošní Keynote, na které by si měl první letošní Mac či Macy podle některých zdrojů odbýt svou premiéru.

Plány Applu na blízké představení nových Maců odhalila databáze Eurasijské ekonimické komise, u které si musí výrobci ještě před spuštěním prodejů zaregistrovat každičký produkt opatřený jakýmkoliv typem šifrování dat či jiným sofistikovanějším zabezpečením. V minulosti jsme se tak díky této databázi dočkali například předčasného prozrazení počtu iPhonů chystaných pro podzimní Keynote či přípravy nových iPadů a MacBooků. Tentokrát databáze vyzradila konkrétně tři modelová označení, přičemž u jednoho z nich je dopsáno, že se jedná o laptop.

Ačkoliv se může teoreticky jednat o laptop ve všech případech, budeme-li vycházet z informací v předešlých týdnech, za označeními se kromě nové generace základního MacBooku Pro s čipem M2 může skrývat high-endová verze Macu mini, popřípadě nový iMac, byť u toho je pravděpodobnější spíše pozdější představení. Naopak Mac Pro či MacBook Air lze víceméně vyloučit, jelikož oba tyto stroje má přinést až konec letoška, protože se má v obou případech jednat o výrazný krok vpřed, který je třeba provést tak, aby se co nejvýrazněji promítl do blížících se Vánoc.

Přestože může Apple díky nynější registraci Macy představit de facto kdykoliv v nadcházejících dnech či týdnech, bylo by představení mimo Keynote velmi překvapivé. Přeci jen, z hlediska pozornosti se jí logicky nemůže odhalení skrze tiskovou zprávu, ke kterému by se Apple jinak uchýlil, vůbec rovnat. Ať tak či onak, snad budou stát nové Macy skutečně za to.