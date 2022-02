6 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (11. 2. 2022 – 13. 2. 2022)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Mrtvá nevěsta Tima Burtona

Děj animovaného příběhu se odehrává ve viktoriánské vesnici v 19. století a sleduje příběh Viktora, mladého muže vtaženého do podsvětí, kde je oženěn s tajemnou mrtvou nevěstou. Jeho skutečná nevěsta Viktorie na něj mezitím čeká ve skutečném světě. Přestože se život v Zemi mrtvých ukáže být mnohem barvitější, než jeho striktní viktoriánská výchova, dospěje Viktor k závěru, že v tomto ani v dalších světech neexistuje nic, co by ho udrželo odloučeného od jeho skutečné lásky…

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Mrtvá nevěsta Tima Burtona pořídíte zde.

S láskou Rosie

Vědecké výzkumy tvrdí, že pokud se lidi znají jako malé děti, něco jim brání, aby se do sebe jako dospělí zamilovali. Rosie a Alex, hrdinové romantické komedie S láskou, Rosie, se znají už od školky. V době prvních lásek a sexu svoje zážitky s patřičnými detaily samozřejmě probírají, tomu druhému to ale není vždy úplně po chuti. Proč? Ať je to jak chce, Rosie zůstává v Dublinu, zatímco Alex jede na Univerzitu do Bostonu. Mezi nimi stojí oceán a v průběhu života i jiné vztahy, aféry, dokonce jiná manželství, závazky a děti. Na oba čekají méně i více bláznivé a zábavné momenty, občas se potkají a spadnou spolu do bazénu a zase vplují zpět do svých životů. Rosie se dokonce povede dohodit ztepilou blondýnu Alexovi za ženu . . .no to by si asi nejradši nafackovala.

59,- vypůjčení, 79 ,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film S láskou Rosie pořídíte zde.

Sestra

Když si mladá jeptiška v odloučeném opatství v Rumunsku vezme život, jsou kněz (Demian Bichir) se strašidelnou minulostí a novicka před slavnostním slibem (Taissa Farmiga) posláni Vatikánem záležitost vyšetřit. Společně odhalí děsivé tajemství. Riskují nejen životy, ale i svou víru a duši. Čelí zlé síle v podobě démonické jeptišky, která poprvé děsila publikum v „V zajetí démonů 2“, když se opatství stalo hrůzným bojištěm mezi životem a zatracením.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Sestra pořídíte zde.

State of Play / Na odstřel

Uprostřed deštivé noci v jedné ze slepých washingtonských ulic dochází k úkladné vraždě navenek bezvýznamného pouličního feťáka. Vlastně nejen jeho. Za oběť padne i náhodně jedoucí cyklista, který se, jak už to v podobných případech bývá zvykem, ocitl v nesprávný čas na nesprávném místě. Tutéž noc v metru najde svou smrt i mladá ambiciózní žena – osobní asistentka prestižního kongresmana Stephena Collinse. Do celého případu se okamžitě obuje charismatický investigativní novinář Cal McAffrey, který je blízkým přítelem zmíněného politika. Jeho novinářskou objektivnost a střízlivost pečlivě hlídají jeho kolegyně Della a šéfredaktorka Cameron Lynneová. Vzhledem k tomu, že pátrání míří do nejvyšších míst vrcholné politiky, měly by mít spíš strach o samotného Cala než o jeho práci.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film State of Play pořídíte zde.

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. Hrozivou bílou šelmou se medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiž rád společnost, legraci a kámoše, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým a nebezpečným vládcem promrzlých planin docela pokulhává. Je to dobrák od kosti, ale ať chce nebo nechce, Norm prostě je lední medvěd, žije na severním pólu a musí se stát vůdcem. Aby získal aspoň trochu potřebného respektu, tak se se svým medvědím synem a osvědčenou skupinou potrhlých nezničitelných lumíků vydává do města, které nikdy nespí. Do New Yorku. Tady si podle plánu užije chvíle slávy a obdrží slavnostní klíč k městu. Ale kam šlápne, tam rostou průšvihy a zmatky. Nechtěně se zaplete do bankovní loupeže, vyvolá obrovskou policejní honičku a nakonec jsou všichni rádi, že město, kam přijel, po jeho odjezdu ještě stojí. Ten hlavní úkol krále severu čeká Norma až zpátky doma. Chamtivá korporace začala těžit led jeho domova a Norm se odhodlá k bláznivému kroku. O osudu jejich cenného ledu, na kterém všichni žijí, rozhodne jedno velkolepé hokejové utkání. Sob do brány, lumíci do obrany, tuleňové na křídla a medvěd do útoku. Zvířata severu dávají dohromady báječné hokejové družstvo a začínají trénovat na zápas s dosud neporaženými šampiony.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Čeština, slovenština

Film Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět pořídíte zde.

Mortal Instruments: Město z kostí

Clarissa „Clary” Fray (Lily Collins) je zdánlivě obyčejná dospívající dívka, která žije v newyorském Brooklynu se svou matkou (Lena Headey). Vede poklidný život jako ostatní až do okamžiku, kdy po nevysvětlitelném zápase s podivným stvořením její matka zmizí. Clary se vydává po jejích stopách a začíná odhalovat temná tajemství o skrytém světě stínů, který odedávna existuje hned vedle toho našeho. Během pátrání po starobylém poháru, jenž by měl být klíčem k nalezení její matky, v sobě objevuje dosud nepoznané schopnosti a odvahu, které jí mohou pomoci znovu nastolit rovnováhu mezi dobrem a zlem.

39,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Mortal Instruments: Město z kostí pořídíte zde.