Kondice baterie: Jak ji zjistit na všech Apple produktech

Baterie je spotřební zboží, které postupem času a využíváním ztrácí své schopnosti a vlastnosti. Tato věna je nám tlučena do hlav již pěknou řádku let. Vůbec poprvé se baterie jakožto spotřební zboží začala intenzivně řešit před pár lety, kdy tak nějak vyplynulo na povrch, že má Apple záměrně zpomalovat své telefony. Nakonec se ale ukázalo, že se nejednalo o takové zpomalování, jaké si všichni mysleli. Apple starší jablečné telefony zpomaloval z toho důvodu, jelikož jim již dosluhovala baterie, která nebyla schopna poskytnout dostatečný výkon pro hardware. Kdyby kalifornský gigant v tomto případě nezasáhl, tak by hrozilo například nahodilé vypínání telefonů, popřípadě jiné problémy.

Apple však uznal, že měl o tomto prospěšném způsobu zpomalování iPhonů dát uživatelům vědět. Mnoho z nich si každopádně i nadále myslí, že je zpomalování Apple telefonů záměrné, a že má donutit uživatele starších zařízení z důvodu pomalosti přejít na novější. Od této „kauzy“ aktuálně uběhlo již 5 dlouhých let a za tuto dobu se kompletně změnil pohled na baterie. Aby uživatelé Apple zařízení mohli určit, v jakém stavu jejich baterie je, tak do nich postupně přidal možnost zobrazení Kondice baterie. Prvně byla tato funkce dlouze k dispozici jen na iPhonu, aktuálně už ji ale najdete i na MacBooku a Apple Watch. iPad tedy bohužel stále v seznamu chybí.

Kondice baterie konkrétně zobrazuje procentuální hodnotu, která určuje, na kolik procent maximální kapacity je možné baterii nabít. Postupem času a používáním tato hodnota klesá a platí, že čím více baterii vytěžujete, tak tím rychlejší pokles je. Na našem magazínu jsme se každopádně již věnovali způsobům, jak můžete pokles kondice baterie co možná nejvíce zpomalit – viz článek níže. Takovým standardem je, že by kondice baterie během dvou let používání neměla klesnout pod 80 %. Jakmile se tak stane, tak už se stav baterie považuje za výrazně zhoršený a doporučuje se návštěva autorizovaného servisu pro výměnu baterie. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jakým způsobem můžete na Apple zařízeních kondici baterie zobrazit. Nakonec vám ještě prozradím bonusovou a zajímavou informaci.

Kondice baterie iPhone

Prvně na vašem iPhonu přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde lokalizujte a rozklikněte kolonku Baterie.

kde lokalizujte a rozklikněte kolonku Následně se na další obrazovce přesuňte do sekce Kondice baterie.

Zde už se vám v řádku Maximální kapacita zobrazí procentuální hodnota.

Níže se pak ještě můžete podívat, zdali vaše baterie stále dokáže podporovat maximální výkon zařízení, anebo již nikoliv. V případě, že už je na tom baterie opravdu špatně, tak vám o tom dá v této sekci systém vědět. Zároveň vám sdělí, že kvůli výrazně zhoršené kondici baterie došlo ke zpomalení zařízení. Tohle zpomalení můžete vypnout, riskujete pak ale problémy v podobě vypínání zařízení apod.

Kondice baterie MacBook

Prvně na vašem MacBooku klepněte v levém horním rohu obrazovky na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak se vám zobrazí menu, ve kterém klepněte na Předvolby systému…

Následně se otevře okno, kde se nachází veškeré sekce pro správu předvoleb.

V tomto okně lokalizujte a rozklikněte sekci s názvem Baterie.

Poté se v levé části okna v menu přesuňte do kolonky Baterie.

Zde pak v pravém dolním rohu okna klepněte na tlačítko Kondice baterie…

Následně se vám zobrazí malé okno, kde vás zajímá procentuální hodnota Maximální kapacita.

Nutno zmínit, že abyste mohli kondici baterie MacBooku zobrazit, tak musíte mít zařízení s čipem Apple Silicon. Pro procesory Intel kondice baterie k dispozici není.

Kondice baterie Apple Watch

Prvně na vašich Apple Watch stiskněte digitální korunku.

Následně najděte a otevřete nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže, kde rozklikněte sekci Baterie.

kde rozklikněte sekci Zde pak sjeďte o kus níže pod graf a otevřete kolonku Kondice baterie.

Následně stačí sjet níže, kde už najdete procentuální hodnotu Maximální kapacita.

Kondice baterie nemusí být vždy pravidvá

Výše jsme se společně podívali na to, jakým způsobem můžete na Apple zařízeních zjistit kapacitu baterie. Podle ní je pak možné jednoduše určit, zdali je vaše zařízení zralé na servis. Kromě autorizovaných servisů samozřejmě existují i ty neautorizované. Pokud vám takový servis, popřípadě vy sami doma na koleni, vymění baterii na iPhonu XS a novějším, tak se vám kapacita baterie nebude zobrazovat. Zařízení vás informuje o tom, že byla baterie vyměněna za neoriginální, a že není možné určit její kapacitu. Jestliže ale vlastníte iPhone X a starší, tak se vás tohle upozornění netýká a jinak, než otevřením zařízení, nejste schopni zjistit, zdali máte originální baterii, anebo neoriginální.

Na konec tohoto článku jsem vám slíbil zajímavou informaci. Osobně se věnuji opravám iPhonů již dlouhou dobu, za kterou se mi podařilo zjistit hodně zajímavých věcí – a jednu takovou mám pro kondici baterie. Několikrát mi byly doneseny na servis iPhony, které ukazovaly neustále kondici baterie 100 %, a to již po dobu několika let. I přesto ale měly pocitově značně sníženou kondici baterie. Po bližším zkoumání jsem usoudil, že výrobci některých neoriginálních baterií musí hodnotu kondice baterie jednoduše nějakým způsobem falšovat. Jednak totiž není možné, aby měla baterie po více letech používání stále kondici 100 %, a jednak lze při používání poznat, že iPhone jednoduše nevydrží.

Dobrou zprávou ale je, že existuje relativně jednoduchý způsob, pomocí kterého jste schopni zjistit reálnou kondici baterie vašeho iPhonu, a dokonce také iPadu a MacBooku s procesorem Intel, pro které není tato informace k dispozici. To se může hodit například tehdy, pokud chcete koupit iPhone s „novou“ baterií, která ukazuje 100 % kondice, popřípadě si můžete sami u vašeho zařízení zjistit, jak na tom vyměněná baterie vlastně doopravdy je. Stačí, abyste vlastnili jakýkoliv Mac, na který si stáhněte aplikaci cocnutBattery 3. Tuto aplikaci následně spusťte, a poté k Macu pomocí kabelu připojte iPhone či iPad. Následně v aplikaci přejděte do sekce iOS Device, kde můžete reálnou kondici baterie zobrazit pod hodnotou Design capacity. V mém případě kondice baterie v aplikaci souhlasí s tou, která je udávaná v Nastavení, už jsem se ale setkal s iPhonem, jehož baterie zobazovala v iOS 100 % a skrze coconutBattery jsem zjistit, že má reálnou kondici 60 %. Kromě kondice si zde můžete samozřejmě zobrazit také další zajímavé hodnoty.