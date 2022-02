Animoji, potažmo Memoji, jsou tady s námi již od roku 2017, respektive 2018. Vůbec poprvé jsme se jich dočkali společně s představením revolučního iPhonu X, který v té době určil, jak budou vypadat jablečné telefony v následujících letech. Samotnými Memoji dokázal Apple obyčejným uživatelům ukázat, jak skvěle pracuje TrueDepth přední kamera, která mimo jiné zajišťuje funkčnost biometrického systému Face ID. Dlouhou dobu byly Memoji k dispozici pouze na novější iPhony s Face ID, aby to ale uživatelům starších a levnějších modelů nebylo líto, tak Apple přišel s nálepkami Memoji. V iOS 13 pak tyto nálepky umístil také do klávesnice k emoji, což byl špatný krok.

Jak na iPhone z klávesnice odstranit nálepky Memoji

Naprostá většina uživatelů si následně začala na nálepky Memoji v rámci klávesnice stěžovat. Šlo o to, že se tyto nálepky nacházely hned na začátku klávesnice s emoji, kde se klasicky nachází nejpoužívanější emoji. Pokud jste tedy byli zvyklí otevřít klávesnici a rychle oblíbené emoji poslat, tak v iOS 13 jste místo toho odeslali Memoji. I po skrytí této sekce s Memoji po opětovném otevření klávesnice došlo k opětovnému zobrazení nálepek, takže možnost pro permanentní odstranění neexistovala. Navíc k tomu tyto nálepky fungovaly ideálně pouze v nativní aplikaci Zprávy. Uživatelé si tedy začali hromadně stěžovat a Apple naštěstí později v iOS 13.3 přišel s možností pro vypnutí nálepek Memoji v klávesnici. Pokud se tedy řadíte mezi nové uživatele iPhonu a chtěli byste nálepky Memoji z klávesnice odstranit, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Následně se níže přesuňte do sekce s názvem Obecné.

přesuňte do sekce s názvem Jakmile tak učiníte, tak lokalizujte a rozklikěnte kolonku Klávesnice.

Zde pak sjeďte úplně dolů a věnujte pozornost kategorii Emotikony.

a věnujte pozornost kategorii Nakonec už jen stačí pomocí přepínače deaktivovat možnost Nálepky s memoji.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na iPhonu jednoduše z klávesnice odstranit nálepky Memoji. Tento postup je samozřejmě již delší dobu stejný, uživatelů jablečných telefonů však neustále přibývá, a tak je možné, že někteří z nich o této možnosti jednoduše neví. Osobně by mi nálepky Memoji v klávesnici nevadily tehdy, kdy by je bylo možné skrýt tak, aby skryté zůstaly a jejich zobrazení by bylo možné například jen po přejetí prstem směrem doprava. To bohužel možné není, takže v mém případě musím mít nálepky Memoji v klávesnici jednoduše deaktivované – a rozhodně nejsem sám.