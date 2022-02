První Mac s Face ID mohl dorazit už loni

Prakticky ihned poté, co Apple v září 2017 světu představil iPhone X s Face ID začali jeho fanoušci spolu s médii spekulovat nad tím, zda si tato technologie najde cestu i do dalších produktů. A když se o rok později ukázalo, že ano, jelikož se na světlo světa podívala nová generace iPadů Pro osazená právě Face ID, otázkou již nebylo, zda ano či ne, ale kdy dorazí na další produkty. Další důležitý krok v této cestě mohl Apple učinit již loni, ale nestalo se tak. Tvrdí to alespoň zdroje Marka Gurmana z Bloombergu.

Podle Gurmanových informací se měl stát prvním Macem osazeným technologií Face ID iMac M1 připravený na rok 2021. Jak však dnes již všichni víme, nakonec se tak nestalo, což Gurman vysvětluje mimo jiné tím, že prvotní plány Applu s iMacy byly celkově zcela jiné. Po boku 24” modelu se totiž měl ukázat i větší stroj nahrazující v nabídce kalifornského giganta nynější 27” model s Intelem. Všechny tyto plány však nakonec vzaly kvůli problémům s výrobou a vývojem za své, což nakonec stálo Face ID “život”. Je nicméně možné, že se Apple toto své zaváhání rozhodne napravit letos a Face ID nasadí právě u nástupce 27” modelu, který je chystán na léto či podzim letoška. Gurman nicméně připouští, že jeho nasazení není vůbec jisté a možná si na něj tedy budeme muset počkat o poznání déle. Ve hře je totiž třeba i nasazení na některý z budoucích externích displejů Applu. Snad se tedy v dohledné době skutečně dočkáme. Ostatně, i samotný Apple má o nasazení této technologie zájem, o čemž svědčí příprava operačních systémů macOS v posledních několika letech. Právě v těch se totiž již v kódu zmínky o Face ID objevují.