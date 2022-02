Face ID se na MacBooky hned tak nepodívá

Přestože by MacBookům autentizační technologie Face ID velmi slušela, zdá se, že se jí hned tak nedočkáme. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana, které se v minulosti ukázaly jako jedny z nejvěrohodnějších vůbec. Co přesně tentokrát prozradily?

Zdroje Gurmana tvrdí, že by Apple o implementace Face ID do MacBooků stál, ale na rozdíl od iMaců naráží na problém s realizovatelností. Víko MacBooků je totiž velmi úzké, kvůli čemuž do něj nejde vložit nynější technologie Face ID a jak se zdá, nejde ani přepracovat přesně pro účely MacBooků. To jinými slovy znamená, že v současnosti neexistuje technologické řešené, které by problém Applu dokázalo vyřešit a jak se zdá, ještě pěkných pár let existovat nebude. Pokud se tedy v dohledné době nějakých Maců s Face ID dočkáme, budou to stolní iMacy.

V tuto chvíli je otázkou, kdy bychom se prvních Maců s Face ID mohli vůbec dočkat. Jak se totiž zdá, Apple už jejich příchod v plánu měl, avšak nakonec svůj záměr přehodnotil a realizaci odsunul na neurčito. Pozitivní je tak alespoň to, že minimálně prototyp potřebné technologie již zřejmě má k dispozici a jakmile se pro implementaci tohoto řešení rozhodne, nebude ve výsledku muset ujít až tak dlouhou cestu.