Recenze Tesla Smart Pet Fountain: Chytrá fontánka s UV čištěním pro domácí mazlíčky

Pojem „chytrá domácnost“ už se dávno nemusí nutně vztahovat jen na běžné spotřebiče, úklidové produkty nebo prvky zabezpečení. Do této kategorie mohou spadat i zařízení, která vám každý den pomáhají s péčí o vaše domácí mazlíčky. Jedním takovým zařízením je i fontána na vodu Tesla Smart Pet Fountain UV.

Technické specifikace

Jak název napovídá, Tesla Smart Pet Fountain UV je chytrá fontána na vodu pro mazlíčky malého až středního vzrůstu. Objem její nádrže činí 2,5 litru, o filtraci se spolehlivě postará filtr vyrobený z organické bavlny. Čistotu a nezávadnost vody v této chytré fontáně dále zajišťuje UV lampa a přítomnost aktivního uhlíku spolu s pryskyřicí. Rozměry fontány činí 230 x 175 x 160 milimetrů, k jejímu ovládání můžete kromě standardních tlačítek, která se nachází na fontáně, využít také aplikaci Tesla Smart App pro smartphony s operačními systémy iOS a Android. Fontána dále disponuje také Wi-Fi konektivitou.

Balení a vzhled

Jak je u výrobků Tesla zvykem, fontána Smart Pet Fountain UV je zabalena velmi šetrně, ale zároveň také bezpečně, takže se nemusíte obávat toho, že by v průběhu dopravy mohlo dojít k jejímu případnému poškození. Samotná fontána je vyrobena z hladkého, bílého plastu, který je již na první pohled odolný, a to i vůči drápkům či zubům zvídavějších mazlíčků. Stejně jako každému chovateli zvířat i mně záleží na čistotě i na snadné údržbě pomůcek, které pro své miláčky používám. Proto jsem u fontány ocenila také absenci jakýchkoliv zbytečných záhybů či skulinek navíc. Fontána se čistí opravdu velmi snadno. Díky bílé barvě, zaobleným tvarům a jednoduchému provedení navíc skvěle pasuje prakticky do jakéhokoliv interiéru. Navzdory relativně malým rozměrům je fontána dokonale stabilní a při testování spolehlivě odolala i čtyřnohému hyperaktivnímu testerovi.

Propojení s aplikací

Pokud chcete fontánu Tesla Smart Pet Fountain UV ovládat a spravovat také na dálku, neobejdete se bez aplikace Tesla Smart App, kterou si bezplatně stáhnete v App Storu. Aplikaci nelze absolutně nic vytknout. Její uživatelské rozhraní je dokonale přehledné, její použití je jednoduché a srozumitelné i pro naprosté začátečníky. Po krátké registraci můžete na základě pokynů, které se zobrazí na displeji vašeho iPhonu, začít s přidáním zařízení do seznamu. Během chvilky – v mém případě se jednalo zhruba o jednu minutu – dojde k propojení fontány s aplikací, a následně je možné aplikaci používat k dálkovému vypínání i zapínání fontány, plánování rozvrhu nebo k desinfekci. Aplikace je kompletně v češtině a umožní vám také přidávat další Tesla zařízení a vytvářet scény.

Funkce a celkové hodnocení

Voda je uložena v nádrži fontány, při zapnutí fontány je vypuzována na povrch, odkud pak váš pejsek nebo kočička může pohodlně pít. Při pití z klasické misky se často stávalo, že se do vody dostal prach nebo jiné nečistoty, a voda pochopitelně nebyla nonstop čerstvá. Díky filtraci a celkovému způsobu fungování fontány tato komplikace odpadá. Provoz fontánky je až na nerušivý zvuk protékající vody zcela tichý, světlo je nenápadné a ani ve tmě nepůsobí rušivým dojmem. Jak jsem již zmínila v úvodu článku, u fontány chci vyzdvihnout také její výbornou stabilitu. Rozebírání, doplňování a čištění fontány je zcela bezproblémové a rychlé, díky průzorům na přední straně jsem vždy měla přehled o tom, kolik vody ještě zbývá. Na případný nedostatek mě včas upozornila také aplikace, fontánu lze ale kompletně ovládat i bez ní. Proud vody ve fontáně je stabilní, nehrozí přetečení fontány. Důležitý je také hygienický aspekt – díky zmíněnému UV zařízení se můžete spolehnout na to, že voda ve fontánce zůstane vždy čistá a bez bakterií.

Resumé

Fontáně Tesla Smart Pet Fountain UV nemám absolutně co vytknout. Její zapojení i ovládání je jednoduché a naprosto bezproblémové, stejně jako ovládání příslušné aplikace a plánování jednotlivých akcí na dálku. Díky lehké váze a kompaktní konstrukci jsem mohla fontánu libovolně bez problémů přemisťovat. Fontána je odolná, dobře se rozebírá a čistí. Výrobce se nijak netají tím, že je vhodná zejména pro majitele koček, zajisté ji ale ocení i chovatelé psů malých či středních plemen. V neposlední řadě chci pozitivně ocenit i tichý chod fontány.

