Nejlepší filmové a seriálové novinky na Netflixu za uplynulý týden (31. 1. – 6. 2. 2022)

Opět zde máme víkend a čas se podívat, co Netflix v uplynulém pracovním týdnu přidal do svého portfolia. Opět stojí za zmínku několik seriálů a filmů, ze kterých si vybere skutečně každý. Mrkněte na seznam pod tímto odstavcem.

Podvodník z Tinderu

Na internetu ze sebe dělal magnáta, který obchoduje s diamanty a je pořád na cestách, a různé ženy pak obral o miliony dolarů. Některé z nich ale teď plánují odvetu. Dokumentární krimi film, který v dnešní době rozhodně stojí za zhlédnutí.

Fantastická výchova (série 2)

Ovdovělá máma je odhodlaná rozluštit tajemství nově probuzených superschopností svého synka. Přitom ale chce jeho mimořádné nadání udržet pod pokličkou. Druhá série má 9 epizod.

Murderville

Improvizační kriminální komedie, ve které výstřední detektiv spojí síly s bezradnými hosty z řad celebrit, aby společně vyřešili sérii vražd. Na Netflixu naleznete 6 epizod.

Sladké magnólie (série 2)

Maddie Townsend má starostí nad hlavu – tři děti, nevěrného manžela a jednoho nápadníka, který přitahuje pozornost celého města. Pokračování oddechového seriálu přináší 10 nových epizod.

Láska přes okno

Pokud budete mít náladu na romantický film, zkuste to s Láskou přes okno. Raquel je už dlouho zamilovaná do svého souseda, který konečně začne její city opětovat. jeho rodině se to ale nelíbí. Zápletka je na světě.