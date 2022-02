Nesvítí váš Pro Display XDR či MacBook Pro (2021) na maximum? Možná máte jen doma přetopeno

Čas od času přidá Apple na svůj web poměrně zvláštní podpůrné dokumenty a to ať už z hlediska jejich obsahu či načasování. A přesně jeden takový kousek točící se konkrétně kolem jasu displejů se na něm objevil i před několika hodinami. Kalifornský gigant v něm informuje konkrétně o vlastnostech již více než dva roky prodávaných Pro Display XDR spolu s nedávno odhalenými MacBooky Pro osazenými mini LED panely. O co konkrétně se jedná?

Apple se skrze nový podpůrný dokument rozhodl konkrétně informovat o tom, že při vyšších teplotách zařízení zapříčiněných ať už přímo jimi (například dlouhým zobrazováním obsahu na maximální jas) nebo vnějšími vlivy (tedy například topením v místnosti) mohou mini LED panely Pro Display XDR a MacBooků Pro krátkodobě přestat nabízet svůj maximální možný jas. Jakmile se tak stane, je pro jeho opětovné získání potřeba nechat zařízení jednoduše vychladnout, čímž se maximální jas opět vrátí do normálu. O jakých přesně teplotách se tu bavíme sice Apple ve svém podpůrném dokumentu nezveřejnil, nicméně v něm uvádí mimo jiné to, že pokud je v místnosti 25 stupňů Celsia a méně a zařízení se ani po pěti až deseti minutách nečinnosti nevrátí se svým maximálním jasem na standardní hodnotu, je třeba vyhledat servis. Bez jakékoliv nadsázky se tak dá říci, že není od věci si na svém pracovišti hlídat teplotu, jelikož ta se ve výsledku může na maximálním jasu výrazně podepsat.

Ačkoliv je zahřívání displeje ve výsledku absolutně nepřekvapivým faktorem, je třeba jedním dechem dodat, že je zarážející, že o podobné slabině informuje Apple až s takto brutálním odstupem po spuštění prodejů prvního zařízení, které na tuto věc “dojíždí”. Přeci jen, zrovna u displeje za více než sto tisíc korun by se obecně očekávalo buď to, že pojede na 100 % prakticky za jakýchkoliv podmínek, nebo že bude alespoň od začátku doplněn o veškeré důležité informace týkající se jeho využití, které umožní zájemcům si o něm udělat 100% představu a dle ní se pak rozhodnout k nákupu. Pozitivní je nicméně alespoň to, že o přehřátí a tedy úpravě jasu informuje Apple softwarově skrze ikonku ve stavovém řádku či notifikačním centru, takže o tomto krátkodobém omezení člověk vždy s jistotou ví.