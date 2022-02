Testování iPhonu SE 3, základního iPadu a iPadu Air 5 se rozjíždí na plné obrátky

Příchod první várky Apple produktů letošního roku klepe na dveře, byť v trochu jiném složení, než se kterým svět doposud počítal. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného portálu 91mobiles, dle kterých začal kalifornský gigant převážet konkrétně iPhony SE 3, iPady Air 5 a hlavně pak základní iPady do Indie, kde je má podrobit testování a to zřejmě kvůli tomu, že se jedná o zemi s nízkým rizikem úniků informací.

Zatímco informace o iPhonu SE 3 a iPadu Air 5 nejsou prakticky žádným překvapením, jelikož se s příchodem těchto produktů počítá dlouhé měsíce, v případě základního iPadu se o překvapení jedná. Že letos tento produkt dorazí se sice všeobecně ví, nicméně svět počítal s tím, že jej Apple odhalí stejně jako předešlé generace až v průběhu podzimu letošního roku. Místo iPadu měla být naopak na začátku roku odhalena výkonnější verze Macu mini, o které se však nyní zdroje nezmiňují a je proto možné, že byla například kvůli výrobním problémům vyměněna právě za z hlediska výroby nenáročný iPad.

První jarní novinky by měl Apple tentokrát představit na klasické Keynote a nikoliv jen formou tiskové zprávy, k čemuž se v minulosti uchyloval poměrně rád. Dočkat bychom se jí měli konkrétně ve druhé polovině dubna s tím, že bezprostředně po konferenci by měly i odstartovat prodeje všech novinek. Jelikož se však nebude jednat o žádné terno, je pravděpodobné, že nás nečekají žádné extrémní dodací doby, jako tomu bylo v minulosti u iPhonů, iPadů Pro či MacBooků Pro.