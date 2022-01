Jak funguje obchodování na sociálních sítích

Komerční sdělení: Sociální média usnadňují udržování spojení s přáteli, rodinou a dokonce i s vaším investičním portfoliem. Rozmach sociálních obchodních platforem umožňuje investorům napodobovat pohyby svých oblíbených investičních influencerů.

Co je to obchodování na sociálních sítích?

Social trading je investiční strategie, která jednoduše spočívá v zrcadlení nebo kopírování obchodů jiného investora. To se provádí prostřednictvím sociálních obchodních platforem, které investorům umožňují snadno a pohodlně sledovat aktivitu jiných obchodníků a poté stejné pohyby implementovat do svého portfolia.

Je to příbuzné, ale ne stejné jako kopírování obchodů, při kterém jeden investor kopíruje obchody nebo investice jiného investora. Rozdíl je v tom, že existují sociální obchodní platformy určené speciálně pro tento typ obchodní činnosti. Takže místo toho, abyste studovali investora a pak kopírovali jeho obchody, můžete mít příležitost s ním komunikovat a učit se od něj, abyste rozšířili své vlastní znalosti o investování.

Jak funguje sociální obchodování

Sociální obchodování funguje tak, že sdružuje investory do investiční platformy, kde mohou sdílet obchodní strategie a nápady. Když se připojíte k sociální platformě pro obchodování, můžete vyhledávat ostatní investory, studovat jejich obchodní aktivity a klást jim otázky. Poté se můžete rozhodnout, zda chcete obchodní strategii daného investora přijmout za svou vlastní.

Zavedení strategie obchodování na sociálních sítích může být tak jednoduché, jako kliknutí na tlačítko, které zrcadlí celé portfolio jiného investora. Vaše portfolio by pak odráželo stejný typ obchodní aktivity.

Komunita, která je s tím spojena, může také zaujmout investory, kteří chtějí mít možnost diskutovat o strategiích nebo se od někoho odrazit. V tom spočívá sociální prvek – investoři jsou vybízeni k vzájemné interakci, nikoliv pouze k replikování obchodů. Je to jako rozdíl mezi tím, když si v hodině dějepisu popovídáte s člověkem vedle vás a založíte studijní skupinu, a tím, když v den testu jen opíšete jeho písemku.

Sociální obchodování může být rizikové, protože investoři se při uzavírání obchodů do značné míry spoléhají na zkušenosti a znalosti ostatních. Pokud jste v investování úplný nováček, možná toho o akciích nebo dluhopisech moc nevíte, takže se obracíte na zkušenějšího investora jako na průvodce. Samozřejmě předpokládáte, že ví, co dělá.

V současné době existuje pouze několik sociálních obchodních platforem, které jsou přístupné americkým investorům, a ty, které existují, nenabízejí vždy stejné investiční možnosti, jaké můžete najít u online makléřské společnosti.

Jak začít obchodovat na sociálních sítích?

Pokud máte zájem o sociální obchodování, prvním krokem je najít vhodnou platformu, ke které se můžete připojit. Můžete si vytvořit účet a začít vyhledávat investory, které chcete sledovat.

Může být užitečné strávit několik týdnů nebo dokonce několik měsíců sledováním, pozorováním a interakcí s ostatními investory prostřednictvím platformy pro sociální obchodování, abyste se o nich a jejich konkrétní strategii dozvěděli více. Dobré pravidlo, které je třeba mít při obchodování na sociálních sítích nebo při kopírování obchodů na paměti, je, že váš úspěch je přímo spojen s úspěchem investora, kterého napodobujete.

Proto se při seznamování s různými investory podívejte na jejich celkové výsledky. Jak často se jejich investiční výběry vyplatily? Jak často vybírají ztrátové investice? Jak velké riziko podstupují a jak je to v rovnováze s výnosy, kterých dosahují? To vám může pomoci najít investory, kteří se nejvíce blíží tomu, co hledáte.