Dostali jste nový iPhone? Jak připravit starý model k prodeji a na co nesmíte zapomenout

Našli jste pod stromečkem nový iPhone, případně se jen chcete zbavit vašeho staršího modelu a poslat jej o dům dál? Pak byste rozhodně měli věnovat pozornost následujícím řádkům. V tomto článku si totiž vysvětlíme, jak připravit iPhone k jeho prodeji či darování a na co byste rozhodně neměli zapomenout.

Na co nesmíte zapomenout

Ještě před tím, než váš iPhone prodáte, je nutné jej k tomu náležitě připravit. V telefonu byste se měli odhlásit z iCloudu, vypnout službu najít a odstranit veškerá data. Zároveň pokud máte s daným iPhonem spárované Apple Watch, tak je odpárujte. V takovém případě stačí otevřít aplikaci Watch, nahoře klepnout na Všechny hodinky, zvolit ikonku u daného modelu a poté kliknout na Zrušit spárování Apple Watch. Tento krok lze v praxi i přeskočit, kdy iPhone vše vyřeší za vás. Na to si ale posvítíme níže.

Než se ale ponoříme do toho zásadního, určitě byste neměli zapomenout na poctivou zálohu. Nikdy si totiž nemůžete být maximálně jistí tím, zdali některá data nebudete v budoucnu potřebovat, a proto byste tento krok určitě neměli podcenit. Zařízení můžete zálohovat například i přes iCloud, kdy stačí otevřít Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Záloha na iCloudu > Zálohovat. Další možností je použít Finder na Macu, nebo iTunes na PC s Windows a data tak zálohovat přímo do počítače.

Jak připravit iPhone k prodeji

Jak už jsme zmínili výše, důležité je také se odhlásit z iCloudu. Pokud používáte iPhone s iOS 10.3 či novějším, otevřete Nastavení > [vaše jméno] > Odhlásit se. Tento krok musíte potvrdit zadáním hesla a následným klepnutím na tlačítko Vypnout. Jestliže ale máte ještě starší systém, přejděte do Nastavení > iCloud > Odhlásit se. Poté je třeba opět klepnout na tlačítko Odhlásit se a Smazat, což si znovu vyžádá heslo k vašemu Apple ID. Celé to už jen dokončíte v Nastavení > iTunes a App Store > Apple ID > Odhlásit se.

Postup krok po kroku jak smazat iphone 4 jak smazat iphone 5 jak smazat iphone 6 jak smazat iphone 1 +3 Fotek jak smazat iphone 2 jak smazat iphone 3 Vstoupit do galerie

Nyní přejděme k tomu nejdůležitějšímu aneb jak kompletně smazat celý iPhone. Celé je to naštěstí nesmírně jednoduché a stačí vám pouze pár kliknutí. Opět je samozřejmě nutné přejít do Nastavení, kde vyberte Obecné > Přenést nebo resetovat zařízení > Smazat data a nastavení. Jestliže používáte i zmiňovanou službu Najít, tak nyní budete muset zadat vaše Apple ID a heslo. Zároveň jestli máte aktivní eSIM, vyberte možnost pro odstranění profilu. Následně už jen stačí naťukat přístupový kód zařízení a celé odstranění iPhonu už jen potvrdit tlačítkem Smazat.

Tímto postupem se zároveň automaticky zruší spárování s Apple Watch a dojde k odhlášení z iCloudu, díky čemuž lze zmiňované dva body kompletně přeskočit. Stejně tak se mažou i záznamy z Peněženky Apple. Právě proto je kompletní smazání jablečného telefonu nesmírně jednoduché a zabere vám jen pár chvil. Zároveň si však dejte pozor na další poměrně důležitou věc. Pokud byste smazali pouze data a neodstranili tedy nastavení, telefon by byl stále provázán s vaším Apple ID. Při prodeji či darování by tak nový majitel měl vcelku smůlu, jelikož by iPhone stále vyžadoval vaše přihlašovací údaje.

Jak smazat nefunkční iPhone

Co ale dělat, když iPhone například kvůli nefunkčnímu displeji nejde smazat tradičním způsobem, případně když zapomenete kódový zámek? Apple myslel i na tyto případy a nabízí poměrně jednoduché řešení. Vše lze vyřešit pomocí internetové aplikace iCloud.com, kde se už jen stačí přihlásit k vašemu Apple ID a vybrat Najít iPhone. Nyní si rozklikněte Všechna zařízení a vyberte potřebné zařízení.

iPhone s rozbitým displejem Zdroj: unsplash

V následujícím kroku stačí kliknout na tlačítko úplně vpravo s označením Smazat iPhone, což je potřeba potvrdit tlačítkem Smazat a následně ještě zadat heslo k vašemu Apple ID. Nyní vás iCloud požádá o telefonní číslo a zprávu. Tyto informace by se na telefonu zobrazily ihned po jeho smazání a mohou posloužit pro případy, kdy zařízení například ztratíte a chcete z něj vzdáleně dostat všechna data. V tomto konkrétním případě to ale není nutné a obě pole tak nemusíte vyplňovat.

Smazání iPhonu přes iCloud.com jak smazat iphone pres icloud.com 1 jak smazat iphone pres icloud.com 10 jak smazat iphone pres icloud.com 9 jak smazat iphone pres icloud.com 8 +7 Fotek jak smazat iphone pres icloud.com 7 jak smazat iphone pres icloud.com 6 jak smazat iphone pres icloud.com 5 jak smazat iphone pres icloud.com 4 jak smazat iphone pres icloud.com 3 jak smazat iphone pres icloud.com 2 Vstoupit do galerie

Tímto způsobem můžete zároveň smazat i iPhone, ke kterému už nemáte přístup, což funguje i v momentě, kdy je zařízení offline – smazání totiž proběhne ihned po připojení k internetu. V posledním kroku už akorát klepněte na možnost Odstranit z účtu, čímž telefon již definitivně odstraníte a opět jej tak připravíte k prodeji či darování.

Nechejte si odborně poradit

Žádný učený z nebe nespadl, a proto není nic špatného na tom, když si necháte odborně poradit. Naopak v takovém případě máte 100% jistotu, že na žádný krok nezapomenete a iPhone tak dostanete do požadovaného stavu. V takovém případě se můžete obrátit například na autorizovaný servis Apple zařízení Český servis, který se mimo záručních i pozáručních oprav zabývá i odborným poradenstvím a nabízí množství služeb i pro firmy.

Služby Českého servisu naleznete zde