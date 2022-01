Nejlepší iOS zkratky týdne: Safari pro Apple Watch, YouTube statistiky a režim nízké spotřeby baterie

Se závěrem týdne vám opět přinášíme přehled dalších užitečných zkratek pro iOS. Než se pustíte do jejich instalace a zkoušení, připomínáme, že je potřeba každou zkratku otevřít v prostředí prohlížeče Safari na iPhonu, do kterého ji budete chtít nainstalovat. Ujistěte se také, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek.

Mini Safari

Jak název napovídá, je zkratka Mini Safari určená pro vaše Apple Watch, na kterých vám poskytne řadu funkcí známých z jablečného webového prohlížeče Safari. Zkratku Mini Safari můžete využít také k akcím, souvisejícím s aplikacemi, nebo třeba k vyhledávání a dalším účelům.

Fotogalerie Mini Safari 1 Mini Safari 2 Mini Safari 3 Mini Safari 4 Vstoupit do galerie

Zkratku Mini Safari stáhnete zde.

Low Power Mode / Battery Saver

S pomocí zkratky Low Power Mode / Battery Saver můžete na vašem iPhonu používat a spravovat nabíjení a režim nízké spotřeby baterie. Tato užitečná zkratka vám umožní snadno a rychle aktivovat nebo naopak deaktivovat režim nízké spotřeby, nastavit časový limit pro tento režim, a nabídne vám také informace o aktuálním stavu nabití baterie nebo o tom, za jak dlouho se váš iPhone nabije.

Fotogalerie Low Battery Mode 1 Low Battery Mode 2 Low Battery Mode 3 Low Battery Mode 4 +8 Fotek Low Battery Mode 5 Low Battery Mode 6 Low Battery Mode 7 Low Power Mode 1 Low Power Mode 2 Low Power Mode 3 Low Power Mode 4 Vstoupit do galerie

Zkratku Low Power Mode / Battery Saver stáhnete zde.

Is it Down?

Potřebujete rychle zjistit, zda je vybraná webová stránka či služba v provozu nebo mimo provoz? K tomuto účelu můžete na vašem iPhonu využít zkratku s názvem Is It Down. Stačí zadat název platformy, a zkratka vás po propojení s webem DownDetector obratem spolehlivě informuje o tom, zda u vámi požadovaného subjektu náhodou nedošlo v nedávné době k jakýmkoliv výpadkům.

Fotogalerie Is it down 1 Is it down 2 Is it down 3 Is it down 4 Vstoupit do galerie

Zkratku Is It Down stáhnete zde.

Get YouTube Stats

Zajímají vás statistiky ohledně zhlédnutí, lajků, ale také dislajků u vybraného YouTube videa? Pokud na iPhonu spustíte zkratku Get YouTube Stats a zadáte do textového pole přesnou URL adresu vybraného videa, zkratka vám během chvilky vygeneruje příslušné údaje hned ze dvou různých zdrojů. Zkratka Get YouTube Stats také umožňuje stažení vybraného obsahu.

Fotogalerie Get YouTube Stats 1 Get YouTube Stats 2 Get YouTube Stats 3 Get YouTube Stats 4 +2 Fotek Get YouTube Stats 5 Vstoupit do galerie

Zkratku Get YouTube Stats stáhnete zde.