Na vlastní kůži: Jak dokáže přední kamera a sluchátko pro hovory znefunkčnit iPhone

Osobně již po dobu několika let opravuji iPhony, což možná někteří z vás ví díky podobným článkům, které jsem v minulosti publikoval. Začínal jsem tehdy ještě na iPhonu 5s s tím, že nyní mám zkušenosti s opravami i nejnovějších jablečných telefonů. Pravdou je, že způsob oprav iPhonů se výrazně změnil – a rozhodně ještě změní. Ještě před pár lety bylo při opravách nutné dávat pozor prakticky pouze na Touch ID – zbytek dílů jste si mohli bez problémů v případě potřeby vyměnit. S příchodem nových telefonů od Applu však přichází další a další omezení a nástrahy, které domácím opravářům a neautorizovaným servisům krátí ruce.

Pokud se v domácích podmínkách na novějších iPhonech pokusíte vyměnit baterii, displej či fotoaparát, tak se následně začne zobrazovat speciální oznámení. V tom se dozvíte, že došlo k výměně některé součástky s tím, že není možné ověřit její původ – tato zpráva se zobrazuje i v případě, že využijete originální díl. Tyto hlášky samy o sobě nejsou tak úplně problémové, jelikož žádným způsobem nemění styl toho, jak iPhone můžete používat. Pouze přijdete o některé funkce, například o kondici baterie či třeba True Tone. Největším problémem tak i nadále zůstává Touch ID a Face ID, jelikož oba tyto systémy jsou vždy spárovány pouze s jednou základní deskou. Pokud byste tedy Touch ID či Face ID vzali a přemístili do jiného iPhonu, popřípadě pokud byste si zakoupili nový díl, tak prostě a jednoduše nebude fungovat.

Počátek každé opravy iPhonu

Zpět ale k tomu, o čem tento článek má být – jak dokáže přední kamera a sluchátko pro hovory udělat iPhone částečně či kompletně nefunkčním. Abych vám mohl tuto situaci vysvětlit, tak byste měli mít alespoň představu o tom, kde se vlastně přední kamera se sluchátkem v útrobách iPhonů nachází, a jak se připojuje k základní desce. Pokud se rozhodnete pro rozebrání iPhonu, tak je pokaždé nutné prvně odstranit displej, a to jeho nadzvednutím z rámečku. Jakmile se vám to povede, tak musíte odpojit baterii, a hned poté samotný displej. Ten bývá s deskou spojen dvěma flex kabely, kdy jeden slouží pro přenos obrazu a druhý pro přenos dotyku (u iPhonů 13 už je tento kabel jen jeden). Kromě těchto dvou kabelů ale musíte ještě v horní části odpojit právě flex kabel, který zajišťuje funkčnost horního ústrojí, jehož součástí je přední kamera, sluchátko pro hovory, senzory a další. Tyto součásti jsou přímo součástí displeje. Až po odpojení celkově tří flex kabelů je možné displej s horním ústrojím kompletně vytáhnout ven.

Jak dokáže přední kamera a sluchátko pro hovory udělat iPhone nefunkčním

Nyní, když jsme si vysvětlili, kde se nachází horní součástky, tak si můžeme uvést několik příkladů, kdy mohou způsobit nefunkčnost iPhonu. Flex kabel s přední kamerou a sluchátkem může způsobovat neplechu především ve spojení s Face ID. Je nutné zmínit, že horní ústrojí je s technologií Face ID taktéž spárované, stejně jako samotná základní deska. Pokud se tedy stane, že budete muset tohle ústrojí vyměnit, jelikož se vám ho podaří poškodit, popřípadě pokud ho nepřipojíte zpátky, tak se můžete s Face ID rozloučit. Při výměně displeje je tak nutné horní ústrojí přenést ze starého displeje na nový, jelikož v opačném případě o Face ID přijdete. Z toho důvodu je opravdu nutné, abyste byli opatrní, precizní a chirurgicky přesní. Flex kabely se svou odolností a tloušťkou často přirovnávají k papíru, takže si asi dovedete představit, jak jednoduše je poškodíte. Podaří-li se vám takto horní ústrojí odrovnat, tak neexistuje jednoduchá možnost, jak funkčnost Face ID navrátit zpět. V takovém případě přichází na řadu specializované firmy, které se zabývají mikropájením a dokáží flex kabel, popřípadě jeho součásti, opravit. Takových společností, které jsou ověřené, je ale jako šafránu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Na druhou stranu, i s nefunkčním Face ID se dá ve finále fungovat. Ve skutečnosti ale problémy, které může způsobit horní ústrojí, mohou být ještě horší – dojít může až k tomu, že se iPhone stane úplně nefunkčním. S takovým případem už jsem se setkal několikrát. Prvně to bylo u iPhonu 11 Pro, který mi zákazník donesl s tím, že se neustále nachází na obrazovce s  logem a nenabíhá – tzv. boot loop, startovací smyčka. Tu může způsobit prakticky cokoliv, od chyby v systému, až po nefunkční hardware. Po delší době diagnostikování jsem zjistil, že onen problém způsobuje právě horní ústrojí, jelikož po jeho odpojení došlo k bezproblémovému načtení iPhonu. Pokud jste pozorně četli výše uvedené odstavce, tak vám nejspíše dochází, že nyní nastává problém. Vyměnit horní ústrojí totiž není možné, tedy pokud chcete zachovat funkční Face ID. Zákazník však samozřejmě s výměnou souhlasil, a ještě aby ne – iPhone s nefunkčním Face ID je prostě lepší než nefunkční iPhone. Dozvěděl jsem se navíc to, že iPhone začal tímto způsobem blbnout po tvrdém pádu, který musel způsobit poničení horního ústrojí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Nedávno jsem se stal svědkem ještě jednoho podobného případu. Donesen mi byl iPhone 8 s tím, že skrze něj není možné volat, protože nemá signál a nerozpozná SIM, kromě toho jej nebylo ani možné drátově nabíjet. Po diagnostice jsem usoudil, že se jedná o chybu základní desky, tudíž jsem zařízení odeslal na opravu do nejmenované specializované společnosti. Odsud mi byl iPhone po nějaké době vrácen s tím, že oprava není možná, jelikož je vadný GSM čip, který je vázán na základní desku. S touto informací jsem se tedy rozhodl objednat úplně novou základní desku, kterou jsem následně vyměnil. Problém byl ale v tom, že i u této nové desky se projevil ten samý problém, tedy po sestrojení nebylo možné volat. V tu chvíli jsem si tak nějak vzpomněl na to, co všechno způsobuje horní ústrojí a napadlo mě, že iPhone zkusím zapnout bez jeho připojení. A světě div se, signál byl rázem zpět, společně s nabíjením. U starších iPhonů s Touch ID je ještě možné horní ústrojí vyměnit se zachováním všech funkcí, takže se pro mě jednalo o dobrou zprávu. Celková oprava tak vyšla ve finále na pár stovek, za které jsem objednal novou přední kameru se sluchátkem a senzory. Deska za dva a půl tisíce korun už mi ale zůstala doma.

Závěr

A co z toho plyne? Pro obyčejné uživatele, kteří iPhony nespravují, vůbec nic. Avšak pokud se zde nachází nějací vášniví opraváři, tak by vám mé zkušenosti mohly dobře posloužil při řešení problémů s iPhony. Pokud mi do budoucna nějaký zákazník přinese iPhone, na kterém nebude něco fungovat, tak rozhodně jako první zkusím pracovat právě s horním ústrojím, které nebudu zapojovat. Přišel jsem totiž na to, že i tak malá součástka v podobě přední kamery, sluchátka a senzorů, dokáže způsobit velkou neplechu.