Užitečné weby, které stojí za pozornost: Práce s fotografiemi, recepty a kontrola uživatelských jmen

Také tento týden na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Stejně jako v několika předchozích článcích se také v tom dnešním opět podíváme na různé užitečné stránky.

Každému z nás se občas stane, že na fotografii najde objekt, který na snímku nechce mít. Pokud se zrovna nepovažujete za profesionály a netroufáte si nežádoucí objekty z vašich fotografií odstraňovat za použití speciálního softwaru, můžete k tomuto účelu využít web Cleanup.pictures. Stačí na stránku nahrát fotografii, se kterou chcete pracovat, a za pomoci jednoduchých nástrojů se pustit do potřebných úprav.

Fotogalerie Cleanup Pictures 1 Cleanup Pictures 2 Cleanup Pictures 3 Cleanup Pictures 4 Vstoupit do galerie

Web Cleanup.pictures najdete zde.

Poněkud zdlouhavý název tohoto užitečného webu je tvořen otázkou, kterou si jistě již nesčetněkrát položil každý z nás. Pokud si i vy často lámete hlavu nad tím, co zrovna uvaříte k večeři, neměla by v záložkách vašeho prohlížeče chybět tato stránka. Pokud se vám z jakéhokoliv důvodu nebude líbit odpověď, můžete si nechat vygenerovat jinou alternativu. Kliknutím na odpověď se dostanete k receptu na daný pokrm na webu Cookstr.

Fotogalerie WTF Shoud I Cook 1 WTF Shoud I Cook 2 WTF Shoud I Cook 3 WTF Shoud I Cook 4 Vstoupit do galerie

Web What The F Should I Make For Dinner najdete zde.

Vybíráte název pro vaše nové webové stránky, přezdívku na sociální sítě, nové jméno do hry, nebo třeba vše zmíněné najednou? Abyste se vyhnuli nekonečnému zkoušení, zda daný název či přezdívka není již zabraná, můžete použít web Namchck. Po zadání požadovaného jména či názvu vám tato užitečná stránka okamžitě vygeneruje obsáhlý seznam domén a informací o tom, na kterých (nejen) sociálních sítích je vámi zadaná přezdívka k dispozici.

Web Namechk najdete zde.

Pokud si rádi necháváte ověřit své znalosti ze všech možných oborů, určitě byste měli vyzkoušet web s názvem Freerice. Můžete si udělat celou řadu různých zábavných testů z jazyků, výtvarného umění, dějin a dalších oborů, ověřit si své znalosti, a porovnat své celkové bodové skóre s ostatními. Absolvováním kvízů na tomto webu navíc přispíváte na charitu.

Web Freerice si můžete vyzkoušet zde.

Snili jste někdy o tom, že byste chtěli nacvičit a dirigovat vlastní operu? Web Google Arts & Culture vám to umožní díky svému experimentálnímu programu Blob Opera. Máte zde ne starost čtyři hlasy, u kterých se musíte postarat o to, aby skladby v jejich podání zněly co nejlépe. Jakmile se vám zadaří, můžete své dílo nahrát nebo vyslat vaše svěřence na turné.

Fotogalerie Blob Opera 1 Blob Opera 2 Blob Opera 3 Blob Opera 4 Vstoupit do galerie

Web Blob Opera najdete zde.