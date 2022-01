Konec Tečky na iPhonech? Očkovací certifikát půjde v iOS 15.4 nahrát do Zdraví, počítá se i s Wallet

Aplikaci Tečka, která v současnosti slouží pro schraňování očkovacího certifikátu možná na iPhonech v dohledné době odzvoní – tedy alespoň pro nezájem ze strany jablíčkářů. Včera vydaná 1. beta iOS 15.4 totiž přináší do mnoha evropských zemí včetně České republiky možnost nahrát očkovací certifikát do nativní aplikace Zdraví a co víc, dle všeho ho půjde brzy přes Zdraví nasadit i do Wallet.

Přidání očkovacího certifikátu do iPhonu je naprostá hračka. Dle našeho testování totiž stačí jen oskenovat jeho QR kód přes aplikaci Fotoaparát, což zaktivuje přidávací rozhraní. Tím se už stačí jen proklikat a data uložená pod certifikátem se do Zdraví nahrají. V současnosti nám nicméně nejde přidat očkovací certifikát do Wallet, jelikož aplikace Zdraví hlásí, že jsou data v ní neověřena. Je však otázkou, zda se tak děje kvůli tomu, že se jedná zatím jen o betu, nebo kvůli nějakým náležitostem na straně Ministerstva zdravotnictví, které by certifikáty pro Apple “znevěrohodňovaly”.

Obecně se dá říci, že je nová funkce určitě vítaná a to zejména těmi uživateli, kteří aplikace třetích stran nemají příliš v oblibě a raději využívají nativní řešení. Na druhou stranu je ale možná trochu škoda, že s ní Apple do zbytku světa vstupuje až nyní, když už se zdá, že pandemie koronaviru (snad) pozvolna ustupuje a tedy že už možná nebude prokazování očkovacími certifikáty tak moc potřeba, jak je tomu nyní. Samozřejmě však platí pravidlo “lepší pozdě, než nikdy”.