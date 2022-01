Další problém pro Samsung? O výrobu displejů pro iPhony jej chce připravit další hráč

Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že se do výroby displejů pro iPhony chce vedle Samsung a LG zapojit ve velkém i čínská společnost BOE, která by měla právě Samsungu částečně přebrat jeho zakázky. A jak se nyní zdá, jihokorejského giganta čeká trápení ještě o poznání větší. Do jednání s Applem totiž vstoupil další hráč s chutí vyrábět pro jeho nejikoničtější produkt displeje, což by mohlo celkový podíl Samsungu na výrobě iPhonů opět značně snížit.

S informacemi o nových jednáních přispěchal jako první portál The Elec, jehož zdroje se v minulosti ukázaly jako velmi přesné. Jednat se má konkrétně o čínského výrobce displejů CSOT, která má mít s Applem již domluvenou dodávku demo panelů, které poslouží pro otestování jejich kvality. Poměrně zajímavé je pak to, že jedna z fabrik CSOT leží v nechvalně proslulém Wuchanu a má kapacitu 45 000 displejů za měsíc, Je tedy jasné, že pro spolupráci s Applem bude třeba výrobní objemy ještě výrazně navýšit, jelikož bude potřeba dodávat minimálně stovky tisíc kusů, v ideálním případě pak miliony.

S ohledem jak na počáteční fázi jednání společností, tak i na nutnost rozšířit fabriku kvůli navýšení výroby je už nyní jasné, že pokud se dohoda mezi CSOT a Applem podaří uzavřít, prvních iPhonů s displeji od tohoto výrobce se dočkáme nejdříve za pár let. Samsung tedy může být jinými slovy ještě nějakou chvíli klidný, byť je jasné, že pokud nepřijde s technologií, která by Applu dávala do budoucna pro iPhony smysl, bude díky novým výrobcům relativně snadno nahraditelný – a to dříve či později.