Apple chystá nový způsob zabezpečení svých zařízení. Vyzkouší jej možná už u AirPods Pro 2

Autentizační technologie Face ID a Touch ID zřejmě brzy doplní u Apple produktů další unikátní řešení. Vyplývá to alespoň z čerstvě zveřejněného patentu, který pojednává o autentizaci uživatele pomocí tvaru jeho zvukovodu. Tato technologie by tak našla skvělé uplatnění u sluchátek AirPods, která jsou v současnosti z hlediska zabezpečení chráněna minimálně.

Apple v patentové přihlášce poukazuje na to, že jakmile jsou sluchátka připojena k vašemu zařízení, kdokoliv, kdo se jich zmocní, jej může například ovládat přes Siri (máte-li tuto funkci povolenou), popřípadě si nechat předčítat zprávy, brát hovory a tak podobně. Aby se tomuto riziku zabránilo, je třeba, aby byla sluchátka schopna ověřit svého nositele a v případě, že jej nevyhodnotí jakožto majitele by mu zkrátka neposkytla přístup k určitým úkonům. Uši by pak chtěl Apple rozpoznávat pomocí ultrazvukového signálu, kdy by sluchátka fungovala de facto jako malý sonar pro mapování okolí, respektive tvaru zvukovodu. Ten by si sluchátka zapamatovala a pak jej vždy srovnala se zvukovodem, do kterého jsou vložena, aby následně umožnila plný přístup ke všem funkcím.

Ač vypadá patent na papíře skutečně skvěle a využitelný by jistojistě byl, je třeba jedním dechem dodat, že k jeho realizaci může být ještě velmi dlouhá cesta, ba co víc – nikdy k ní dojít nemusí. Apple si totiž každý rok registruje extrémní množství patentů, ale jen zlomek nakonec přetaví v realitu. Pokud se ale “Ear ID” skutečně dočkáme, bude se jednat bezesporu o zajímavou a do jisté míry i revoluční technologii, jelikož byste na trhu hledali marně jakákoliv sluchátka s podobným či alespoň nějakým typem zabezpečení. Na druhou stranu to, že se patent objevuje zhruba tři čtvrtě roku před vydáním AirPods Pro nám dává naději, že bychom se mohli podobného řešení dočkat právě u nich.