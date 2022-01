Unikl první screenshot z iOS 16! Podívejte se, jak bude nový systém vypadat

Ani letos se Applu nepodařila udržet nová verze operačního systému iOS pod pokličkou až do její premiéry. Před pár desítkami minut se totiž dostal na světlo světa první screenshot, který podobu části iOS 16 odhaluje. O jeho zveřejnění se postaral velmi přesný leaker LeaksApplePro, díky čemuž jej lze považovat za pravý. Prohlédnout si jej můžete na prvním místě v galerii pod tímto odstavcem, dále v ní pak naleznete koncept iOS 16.

Ještě než se pustíme do rozboru screenshotu, je třeba upozornit na to, že se velmi pravděpodobně jedná o jednu z raných verzí iOS 16, což jinými slovy znamená, že se může některými designovými detaily od finální verze lišit. Na mysli však máme například ikonky widgetů a tak podobně, nikoliv jejich funkčnost či tvar. Co se pak týče screenshotu jako takového, jasně z něj vyplývá to, že se Apple chystá do iOS 16 nasadit interaktivní widgety například pro ovládání hudby, rychlé spouštění aplikace, start stopek či minutky nebo třeba tlačítka pro aktivaci svítilny či jasu displeje. Zkrátka a dobře, widgety by se měly stát mnohem využitelnější a co víc – zřejmě částečně nahradí klasické ovládací centrum. Je nicméně pravděpodobné, že to Apple v určité formě zachová a widgety tedy budou jen jakousi nadstavbou, která půjde využít pro zjednodušení určitých akcí, než pro jejich úplné nahrazení.

Nový iOS 16 by si měl spolu s iPadOS 16 a dalšími novými OS odbýt svou premiéru v červnu letošního roku na vývojářské konferenci WWDC. Po ní začne Apple nové OS okamžitě testovat s tím, že na podzim letošního roku je krátce před spuštěním prodejů nové generace iPhonů vydá pro veřejnost. Pozitivní je, že podle dostupných informací nehodlá letos příliš hýbat s kompatibilitou – s podporou se totiž zřejmě rozloučí jen nejstarší nyní podporované iPhony ve formě 6s a SE 1. generace.