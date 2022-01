Na dnešek je naplánován start rakety Falcon 9, která má vynést do vesmíru italskou družici CSG-2, která má posloužit k radarovému snímkování zemského povrchu. První stupeň rakety by měl přistát na plošině LZ-1, která se nachází na Mysu Canaveral. Start by se měl odehrát ve 23:55 našeho času.