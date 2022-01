Raketa SpaceX se pravděpodobně srazí s Měsícem

Raketa Falcon 9 odstartovala v únoru roku 2015 jako součást mise, jejímž cílem bylo vyslat meteorologickou družici do vzdálenosti 1,5 milionu kilometru (L2) od Země. Po dokončení dlouhého zážehu motorů se ale druhý stupeň rakety ocitl mimo provoz. Byl také dost vysoko a neměl dostatek paliva na to, aby se vrátil do zemské atmosféry. Od té doby se tedy pohybuje ve vesmíru po poněkud „chaotické“ dráze. Pozorovatelé se domnívají, že raketa letí rychlostí asi 2,58 kilometru za sekundu a má hmotnost 4 tuny. A 4. března se má srazit s Měsícem. Už 5. ledna raketa naši přirozenou družici prý těsně minula. Srážka prý ze Země pozorovatelná nebude.