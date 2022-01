O záměru SpaceX zachytávat boostery Super Heavy speciálním ramenem se ví již dlouho. Elon Musk na svém Twitteru v minulém týdnu zveřejnil, „jak by to možná mohlo vypadat“. Odkaz naleznete pod odstavcem.

Maybe something like this pic.twitter.com/PUBLdaewt8

— Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2022