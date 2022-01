Na iOS vychází originální logická hra pro ty, co rádi sahají na umělecká díla

Originálně pojmenovaná herní novinka Please, Touch the Artwork se již před svým vydáním dočkala vydatného uznání za svůj originální koncept. Na řadě festivalů nezávislých her zvládla nasbírat množství ocenění a nyní se o jejích kvalitách můžete přesvědčit i vy. Hra od vývojáře Thomase Waterzooiho mění známé abstraktní malby od Pietra Mondriana v logické hádanky, v nichž musíte pomocí reverzního inženýrství tato umělecká díla sami znovu replikovat. Please, Touch the Artwork přitom takové obrazy dělí do třech kategorií. Každá z nich potom představuje unikátní logickou hříčku, odlišnou od ostatních dvou.

Každá z kategorií logických hříček ve hře vychází z určitého stylu maleb zmiňovaného malíře Pietra Mondriana. Jenda z nich se například inspiruje abstraktními blokovitými malbami umělce. V ní se budete snažit vytvořit známé obrazy pomocí posouvání jednotlivých různobarevných linií na plátně. Sama hra vám přitom ukazuje počet pohybů, jež jsou adekvátně nutné k úspěšnému sestavení. Na body se ovšem v Please Touch the Artwork nehraje. Hra je prošpikována uvolněnou, až zenovou atmosférou a relaxačním soundtrackem. Všechny hádankové úrovně navíc doplňuje jednoduchým příběhem. Úrovní vás ve hře čeká přes sto padesát. Pokud vás tak hra zaujme, jen tak ji neodložíte. Please, Touch the Artwork si můžete zakoupit na App Storu za 129 korun.