Únik fotek z prezentace Cybertracku ukazuje, jak jej Tesla oproti původní verzi předělala

Ačkoli byla Tesla Cybertruck představena na konci roku 2019, do dnešního dne se nezačala sériově vyrábět. Pokud by platila slova řečená Elonem Muskem během představení, měly už Cybertrucky dávno jezdit po silnicích. Nyní se spekuluje, že sériová výroba bude odsunuta až na rok 2023. Podle všeho se ale americká automobilka ve velkém snaží začít vyrábět ještě letos s tím, že se má vůz do prodeje dostat v prvním čtvrtletí příštího roku.

Už ze samotného představení Cybertrucku bylo zcela zřejmé, že vůz bude muset projít několika úpravami a ve Fremontu nám byl ukázán koncept. Minimálně totiž bylo zapotřebí u výsledného produktu zpětných zrcátek a stěračů. Problémem pak mohla být i kola vystrčená mimo blatníky. Jak se ale zdá, všechny tyto neduhy si vzali v Tesle k srdci. Na internetu se totiž ukázal únik z interní prezentace „předělaného“ Cybertrucku. Podíváte-li se na fotografie v galerii na boku tohoto odstavce, je na první dobrou patrné, že se Cybertruck o něco zmenšil. Stejně tak je viditelný vertikální stěrač. Elon Musk původně chtěl horizontální umístění, avšak takové řešení by bylo moc nákladné. K vidění jsou taktéž zpětná zrcátka a nárazník. Obojí má být ale odmontovatelné. Pozornost si zaslouží i kola z Modelu 3. Pravost fotografií samozřejmě nelze ověřit, ovšem vypadají skutečně. Snad něco oficiálního brzy Tesla vypustí sama. Líbil by se vám takový Cybertruck, nebo se vám spíše zamlouval původní koncept?