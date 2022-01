Nové MacBooky Pro jdou na dračku, Apple vám je zvládne doručit klidně až za měsíc

Přestože před čtvrt rokem představené 14” a 16” MacBooky Pro stojí v základu téměř 60 tisíc korun u menšího modelu a přes 70 tisíc korun u modelu většího, mezi uživateli je o ně obrovský zájem. Vyplývá to alespoň u dodacích lhůt, které hlásí Online Story Applu po celém světě. Z těch je jasně patrné, že sehnat nový stroj v horizontu několika dnů je prakticky nemožné – tedy alespoň přímo od Applu.

Velmi špatnou dostupnost hlásí poměrně překvapivě prakticky všechny země světa, ve kterých je Apple Online Store dostupný pro klasické nákupy. Neděje se tak to, že by se kalifornský gigant snažil některé země s větším prodejním potenciálem uspokojit na úkor jiných států. A co to pro uživatele znamená? Například to, že v České republice si na nové MacBooky Pro počkáme kratší dobu než v případě USA. Zatímco u nás totiž hlásí Apple Online Store u základních 14” a 16” strojů dodání mezi 16. až 23. únorem, což je zhruba maximálně za měsíc, v případě USA budete na větší stroj čekat minimálně pět týdnů s tím, že dodací doba menšího se pohybuje na podobných hodnotách jako u nás. Zdá se vám to šílené? Pak vězte, že si můžeme s USA ještě gratulovat. Například ve Velké Británii či Kanadě vám Apple dodá 16” model v rozmezí pěti až osmi týdnů, což už je celkem masakr. Menší pak dodá za pět až šest týdnů, což není o moc lepší.

Je poměrně zajímavé, že se s odstupem času naplňují předpovědi mnoha analytiků, kteří právě mizernou dostupnost novinek v prvních týdnech a měsících jejich prodejů předpovídali a to konkrétně kvůli složité výrobě mini LED displejů. S ohledem na tento fakt se proto nabízí otázka, zda je vůbec možné, aby Apple v brzké době přišel s dalším produktem osazeným tímto typem displeje, jelikož i iPad Pro z loňského roku, který byl jeho prvním kouskem osazeným mini LED panelem se potýkal s těžkou nedostupností. Přitom právě mini LED se předpovídá třeba u větších iMaců či MacBooků Air.

Nové MacBooky Pro lze sehnat například zde