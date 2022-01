Jeden z nejlepších leakerů prozradil, co vše Apple představí na první letošní Keynote

Zdá se, že první letošní Keynote by mohla být z hlediska nových produktů od Applu skutečně bohatá. Z nových zjištění jednoho z nejpřesnějších leakerů současnosti totiž vyplývá, že pro ní má Apple připraveny minimálně tři nové produkty s tím, že čtvrtý je dle jeho slov taktéž stále v plánu a vše závisí jen na tom, jak u něj bude Apple úspěšný z hlediska výroby.

Takto má iPhone SE 3 vypadat iPhone SE 2. generace 25 iPhone SE 2. generace 26 iPhone SE 2. generace 32 iphone se zada 1 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +3 Fotek iphone se zada 2 iphone se zada 5 Vstoupit do galerie

S informacemi o plánech na první letošní Apple Keynote, která má proběhnout konkrétně v březnu či dubnu, přišel před pár hodinami uznávaný leaker dylandkt, který střílí v poslední době jednu přesnou předpověď za druhou. Tentokrát se nechal slyšet, že má Apple v plánu odhalit konkrétně iPhone SE 3. generace s podporou 5G sítí, novou generaci iPadu Air, výkonnější Mac mini s čipsety M1 Pro a M1 Max a když se zadaří, tak i nový větší iMac. Právě u něj ale dost záleží na tom, zda se Applu podaří domluvit jeho výroba v dostatečné kapacitě a hlavně, jak na tom bude dodavatelský řetězec s celkovou výrobní úspěšností. Přeci jen, výroba nových produktů s sebou většinou nese spousty nezdarů a rizik, které musí Apple často řešit “za pochodu” a jelikož jej nyní už začíná dost tlačit čas, není logicky na řešení výrobních potíží příliš času.

Jak již bylo zmíněno výše, první letošní Keynote by se měla konat buď na konci března, nebo na začátku dubna s tím, že bude stejně jako celá řada předchozích eventů probíhat online. Totéž v bledě modrém se pak dá očekávat i u dalších akcí Applu letošního roku, jelikož se úplně nezdá, že by byla pandemie koronaviru v takové fázi, že by někdo riskoval pořádání velkolepých fyzických setkání s lidmi z celého světa. Snad tedy budou stát alespoň online Eventy skutečně za to.