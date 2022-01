Squid Game 2: Netflix oficiálně potvrdil přípravy druhé řady seriálu

Squid Game 2 se stane realitou. Přípravy druhé řady tohoto seriálového fenoménu, který v loňském roce doslova zboural videostreamovací průmysl, totiž potvrdil v hovorech s investory po oznámením finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí samotný Netflix. Potvrzeny jsou tak spekulace o přípravách pokračování, které se začaly objevovat po jednom z rozhovorů tvůrcem Squid Game Hwangem Dong-hyukem z konce loňského roku.

Bohužel, potvrzení příprav druhé řady Squid Game je zároveň jedinou větší informací, kterou Netflix ústy svého šéfa a obsahového ředitele v jedné osobě Teda Sarandose prozradil. Krom toho jsme se totiž dozvěděli už jen to, že je seriál ve fázi příprav, takže se jej zřejmě hned tak nedočkáme, spolu s relativně nejasnými slovy o jakémsi universu Squid Game. Čistě teoreticky by tak mohla být druhá série tohoto seriálu zároveň startem něčeho mnohem většího – něčeho, s čímž tvůrci při přípravách první série nepočítali a což tedy nyní nejsou schopni na její děj jakkoliv lépe “naroubovat”.

Nezbývá než doufat, že se Netflixu podaří s novou sérií jeho fenoménu dorazit co možná nejdříve a hlavně pak v to, že kvalitou naváže tam, kde první série skončila. Potenciál na to totiž má jak samotný Netflix, tak právě i tématika daného snímku.