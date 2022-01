Recenze krytu a řemínku PITAKA na Apple Watch: Luxus a odolné materiály

Pokud se rozhodnete pro pořízení nějakého příslušenství, například ochranného krytu na iPhone, tak můžete vybírat z nepřeberného množství druhů. Některé obaly vychází na pár desítek korun, jiné však pořídíte klidně za tisíce korun. Takové dražší příslušenství ocení především lidé, kteří si potrpí na luxus, popřípadě něco nevšedního, co jen tak někdo nemá. Některým z vás se možná po vyslovení termínu luxusní příslušenství vybaví značka PITAKA, která je ve svém oboru velice známá – a není se čemu divit. Nabízí kvalitní, moderní a zkrátka skvělé příslušenství, především na iPhony. Pokud však vlastníte Apple Watch, mohlo by vás překvapit, že PITAKA nabízí příslušenství i pro ně.

Výrobky od značky PITAKA můžete na první pohled rozeznat relativně jednoduše. Prakticky všechny mají totiž vzhled a texturu, která připomíná známý a populární karbon. Pravdou ale je, že PITAKA karbon u většiny svého příslušenství nevyužívá – namísto něj vsází na aramid. Pokud na trhu narazíte na „karbonový“ kryt, tak se tímto výrazem v 99 % případů myslí pouze jeho textura. Vyrobit kryt z karbonu by totiž bylo nesmyslné a nepraktické. Karbon je sice extrémně odolný při tahu a stlačení, na druhou stranu je však nesmírně křehký, což pro využití u ochranných obalů nedává smysl. Oproti tomu aramid je o dost pružnější a tvrdší, což je pro ochranu ideální. Aramid však nevyužívá jen PITAKA, ale také třeba armáda pro výrobu neprůstřelných vest. Kromě toho se s ním setkáte třeba i v letectví.

Recenzi ochranného obalu PITAKA na iPhone už jsme vám na našem magazínu přinesli, dokonce na nejnovější model. Vzhledem k tomu, že se vám tato recenze líbila, tak jsme se rozhodli vyzkoušet další příslušenství od této značky. Dnes potěšíme právě všechny majitele Apple Watch, pro které si můžete od PITAKA zakoupit extra tenký, avšak odolný ochranný obal, společně se stylovým řemínkem. Na oba tyto produkty, které se společně perfektně doplňují a vypadají jednoduše skvěle, se společně nyní podíváme.

Oficiální specifikace

Jak už to u našich recenzí bývá zvykem, tak se prvně podíváme na oficiální specifikace, byť tedy u krytů a řemínků jich moc nenajdeme. Recenzovaný kryt na Apple Watch nese oficiální název PITAKA Air Case, řemínek má pak název PITAKA Carbon Fiber Watch Band. U řemínku vás nejspíše v názvu překvapilo slovo Carbon, jelikož jsme si výše uvedli, že PITAKA vsází především na aramid. Nejedná se tedy o chybu a PITAKA opravdu u tohoto produktu vsadila na karbon, potažmo uhlíková vlákna. U recenzovaného krytu tohle neplatí, zde je využit aramid. Řemínek je článkový a je využíván klasický mechanismus s tyčinkami, díky kterému je možné články přidat nebo odebrat a řemínek tak prodloužit nebo naopak zkrátit. Cena krytu je 999 korun, řemínek vyjde na 2 609 korun.

Balení

Ohledně balení platí prakticky to samé jako o oficiálních specifikacích – něco zajímavého, popřípadě něco extra navíc, nečekejte. Oba dva produkty jsou zabalené v jednoduché bílé krabičce, kde na přední straně najdete vyobrazený samotný produkt, společně s názvem a vlastnostmi. Na zadní straně se nachází dodatečné informace, například o využitém materiálu či návodu k použití. V krabičce s ochranným krytem na Apple Watch najdete kromě samotného krytu ještě návod, společně s malou obálkou, kterou vám výrobce děkuje za koupi. Uvnitř této obálky se nachází produktový katalog značky. V balení s řemínkem pro Apple Watch pak najdete kromě řemínku několik článků pro jeho prodloužení, společně s nástrojem, který slouží k vytahování kovových tyčinek ze článků při změně délky řemínku. Nechybí samozřejmě návod pro prodloužení a zkrácení řemínků – někteří jedinci, kteří nikdy pravý článkový řemínek neměli, totiž mohou lehce tápat.

Zpracování

Pokud jste někdy měli tu čest si produkty PITAKA osahat, tak vás rozhodně má slova chvály nepřekvapí. Co se obalu týče, tak ten chrání pouze rám Apple Watch a nejedná se tedy o obal s vestavěným sklem ani nic podobného. To znamená, že pokud budete chtít ochránit displej, tak si pořád budete muset pořídit nějakou fólii či sklo. Osobně mám na hodinkách nalepenou fólii a rozhodně vás potěší fakt, že obal PITAKA s ní žádným způsobem neválčí. Některé kryty mohou ochranu displeje například odlepovat, popřípadě kvůli ní nemusí dobře sedět, což se v tomto případě neděje. Kryt PITAKA hodinky opravdu perfektně obepne s tím, že má i precizně vytvořené otvory na vše potřebné, tj. digitální korunku, reproduktor, mikrofon a boční tlačítko. Díky speciální úpravě je možné digitální korunku ovládat stejně pohodlně jako bez krytu, který tedy nijak nevadí ve využívání. Otvor pro řemínek je z jedné strany krytý a na druhé straně se nachází výřez, což znamená, že řemínky budete moci s nasazeným obalem vyměňovat pouze jednou stranou. Váha krytu PITAKA pro Apple Watch je pouhých 0.97 gramu.

Řemínek PITAKA vás svým zpracováním taktéž mile překvapí. Jedná se o vůbec první řemínek pro jablečné hodinky, který využívá karbonová vlákna. Díky nim je opravdu nesmírně lehounký – konkrétně má ve své původní velikosti 31,5 gramu. Kvalitní jsou také konce řemínků, které se po zacvaknutí v Apple Watch žádným způsobem nepohybují a zůstávají pevně na místě. Pochválit musím i skvělé zapínání, které využívá především magnet a speciální zámek. Pro rozepnutí řemínku je tedy nutné, abyste stisknuli „tlačítka“ na obou stranách zapínání, zapnutí pak probíhá velice jednoduše pouhým přiblížením obou stran řemínku k sobě – o vše ostatní už se postarají magnety.

Osobní zkušenost

Pokud si kryt PITAKA na Apple Watch vezmete před instalací do ruky, tak se může zdát, že je křehký, a to především kvůli své lehkosti… ale vzhledem k tomu, že chrání pouze rámeček hodinek, tak nemůžete ani nic jiného čekat. Jakmile však kryt nacvaknete, tak zjistíte, že Apple Watch rozhodně zvládne ochránit, a to bez jakýchkoliv pochybností. Navíc k tomu, aramid je při stejné hmotnosti až 5x silnější než ocel, což opět potvrzuje kvalitu. Pokud ke krytu přidáte také řemínek, tak získáte naprosto elegantní kombinaci. Připravte se na to, že se vás známí rozhodně budou ptát na to, odkud vlastně kryt a řemínek máte, protože vypadá naprosto úžasně. Jak už jsem zmínil výše, tak řemínek je článkový, takže si musíte jeho délku nastavit podle vaší ruky. Pokud jste články nikdy nesundávali nebo naopak nepřidávali, tak vám bude chvíli trvat, než na systém přijdete. Jednak vám ale pomůže návod, a jednak po chvilce sami pochopíte, jak na to.

Kombinaci ochranného krytu a řemínku PITAKA jsem využíval zhruba celý jeden týden a musím říct, že jsem si oba produkty nesmírně zamiloval. Kompletně nimi totiž změníte vzhled Apple Watch, ze kterých se stane kus něčeho naprosto výjimečného. Oba dva produkty spolu naprosto perfektně ladí a byl by hřích si k obalu nezakoupit také řemínek PITAKA (či naopak). S nasazeným krytem se nemusíte bát toho, že byste hodinky nějakým způsobem nemohli pohodlně ovládat. Naopak vše probíhá prakticky zcela stejně, a to díky důmyslně vyřešeným otvorům pro ovládací prvky. Jediné, co s nasazeným obalem můžete poškodit, je digitální korunka, která i nadále vyčnívá. Museli byste být ale hodně „šikovní“, aby se vám to povedlo. U řemínku je nutné počítat s tím, že je prostě a jednoduše pevný a nepoddajný. Nehodí se tedy například ke sportování, naopak jej využijete třeba v práci, na večeři apod. Při psaní na počítači počítejte s tím, že s řemínkem budete škrtat po stole, popřípadě po těle MacBooku – opatrně tedy na poškrábání.

Závěr

Už když jsem si na internetu ochranný kryt a řemínek na Apple Watch od značky PITAKA prohlížel, tak jsem jednoduše věděl, že tato recenze nebude negativní – ba přesně naopak. Po rozbalení a prvním vyzkoušení těchto dvou produktů se mi zmíněné tušení ihned potvrdilo. Pokud vás nudí vzhled vašich Apple Watch, popřípadě pokud prostě a jednoduše chcete své jablečné hodinky ochránit a dodat jim krásný a elegantní vzhled, tak vám zaručuji, že se vám recenzované příslušenství značky PITAKA bude líbit. Cena je sice vyšší, je ale nutné počítat s tím, že jsou využité opravdu kvalitní materiály a nejedná se o kusy plastu za pár korun. Doporučit vám rozhodně mohu jak tyto dva recenzované produkty, tak prakticky cokoliv jiného od značky PITAKA. Nebudete litovat.

