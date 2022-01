Jak převést DVD do formátu MP4 na Macu? Pomůže vám MacX DVD Ripper Pro [nyní se slevou]

Komerční sdělení: Doba, kdy jsme pro uchování a přenášení filmů a videí používali DVD, už je dávno proč. Co ale teď dělat se staršími disky, o které byste nechtěli přijít? Samozřejmě nejlepší je, když je převedete do vhodného formátu a uchováte si jej v digitální podobě, a to například na cloudovém úložišti. Zároveň si tak můžete oblíbená videa přenést do vašich počítačů a smartphonů nebo se pojistit proti jejich ztrátě či poškození. S tímto úkolem si pak hravě poradí oblíbený program MacX DVD Ripper Pro, který si můžete bezplatně vyzkoušet. Pokud by se vám tento software zalíbil, tak rozhodně oceníte možnost si jej nyní pořídit s výraznou akční slevou!

Proč převádět DVD do MP4 aneb možnosti programu

Jak už jsme nakousli výše, samozřejmě nejdůležitější otázkou je, proč byste vlastně chtěli stará DVD převádět do formátu MP4. Doba se samozřejmě neustále posouvá, kvůli čemuž lze říct, že časům DVD disků už dávno odzvonilo. Prostřednictvím tohoto řešení tak máte skvělou příležitost pro lepší uchování zmiňovaných dat, díky čemuž si je můžete bez sebemenších problémů kdykoliv pustit například na vašem iPhonu, iPadu, televizi, Macu a dalších, a to aniž byste museli disponovat DVD mechanikou. Tohle však není jediný benefit. Už výše jsme naznačili, že tímto způsobem si tak danou kopii vlastně pojistíte. Následně si ji tak můžete uchovat nejen v cloudu, ale například rovnou na interním/externím disku či domácím NASu, aniž byste se museli strachovat, zdali se disk například neztratí, nepoškrábe či jinak nepoškodí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zároveň určitě nesmíme zapomenout zmínit, jak samotný program vlastně funguje. V tomto případě rozhodně ocení jeho jednoduchost a širokou škálu možností, které svým uživatelům přináší. A věřte tomu, že to stojí za to. Samozřejmostí je jednoduché a přehledné uživatelské prostředí. Co se pak týče samotných možností, MacX DVD Ripper Pro si hravě poradí s převodem vašich DVD do formátů MP4, HEVC/H.265, H.264, MOV, FLV, MPEG4 a do více než 350 dalších. V takovém případě ani nemusíte nastavovat formát, jelikož si můžete zvolit cílové zařízení, na kterém si obsah daného DVD disku můžete přehrát, přičemž na výběr máte například z iPhonu, iPadu, Android telefonu, tabletu, počítače, televize a jiných multimediálních přehrávačů. Tímto způsobem tak můžete převést jakkoliv staré či dokonce uzamčené DVD do formy tradičního videa, případně si vytvořit takzvaně jedna ku jedné zálohu ve formátu ISO, aniž byste ztratili na kvalitě. To nejlepší na tom je, že vše probíhá nesmírnou rychlostí a díky hardwarové akceleraci máte do 5 minut hotovo.

Jak to celé funguje

Jakmile program zapnete, stačí nahoře zvolit, s jakým souborem/diskem vlastně budete pracovat. V takovém případě MacX DVD Ripper Pro automaticky identifikuje připojené DVD disky, případně vám umožní namapovat takzvaný ISO soubor. Po jeho načtení už je to vcelku jednoduché a prakticky celým procesem vás software provede. Stačí si tak vybrat formát/cílové zařízení a máte prakticky hotovo. Pokud byste ale chtěli, můžete si dokonce upravit některé parametry, extrahovat audio, nebo dokonce vystřihnout určitou pasáž, video ořezat, spojit či dokonce přidat titulky. Možností je zkrátka několik a je už jen a pouze na vás, zdali si je vyzkoušíte. Díky tomu, že je k dispozici bezplatná verze tohoto programu, tak rozhodně stojí za to jej vyzkoušet.

Nenechte si ujít obří slevu

Hned na začátku jsme zmínili, že je momentálně MacX DVD Ripper Pro k dostání s úžasnou slevou! V rámci současné akce se totiž software dočkal obrovského zlevnění, díky čemuž si jej můžete pořídit podstatně levněji. Vybrat si navíc můžete z hned tří možných plánů. Nabízí se například tříměsíční licence Lite pro 1 Mac za 29,95 $, roční licence Premium pro 3 Macy za 39,95 $, u které navíc máte prioritní přístup k technické podpoře, a doživotní licence Ultimate pro 1 Mac za 55,95 $. S nákupem ale zbytečně nečekejte. Akce totiž končí hned teď o víkendu. Pokud byste nad koupí tápali, tak rozhodně vyzkoušejte zmiňovanou bezplatnou verzi, kde si vše můžete vyzkoušet.

MacX DVD Ripper Pro koupíte se slevou zde