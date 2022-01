Pokud se v dnešní době přesunete v prohlížeči na nějakou webovou stránku, tak prakticky ve všech případech dojde k uložení nějakých dat. Součástí těchto dat, kterým se říká cache, jsou například informace o vašem zařízení, prohlížeči, vašich zájmech a další. Mimo to se ale do paměti cache ukládají právě data webových stránek, a to přímo do lokálního úložiště zařízení. Díky tomu, že se data stránek ukládají, tak se nemusí při opětovném navštívení stejné stránky stahovat. Namísto toho se načtou z paměti, což zaručí rychlejší načtení. I z toho důvodu se v některých případech může uživatelům zobrazit web se starým obsahem, jelikož provozovatel nedá pokyn k vymazání původní paměti cache.

Jak na iPhone zjistit, které webové stránky tvoří největší cache

Po přečtení úvodního odstavce vás nejspíše napadlo, jak moc velká data cache jsou – přece jenom se ukládají do lokálního úložiště, a pokud máte zařízení s malou kapacitou, popřípadě pokud ho máte plné, tak je tohle pro vás důležitá informace. Velikost paměti cache se odvíjí od toho, kolik webových stránek navštěvujete. Čím více jich využíváte, tím větší cache jednoduše je. Ve většině případech má cache velikost stovek megabajtů, v ojedinělých případech se bavíme o jednotkách gigabajtů. Někomu tedy vymazání rozhodně může pomoci. Pojďme se společně podívat, jakým způsobem je možné na iPhone zjistit, které webové stránky tvoří největší cache:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde najděte a rozklikněte kolonku Safari.

kde najděte a rozklikněte kolonku Následně se ocitnete v rozhraní pro správu předvoleb prohlížeče Safari.

V rámci tohoto rozhraní sjeďte úplně dolů, kde klepněte na Pokročilé.

kde klepněte na Tímto se ocitnete na další obrazovce. Nahoře otevřete sekci Data stránek.

Pak už jen dojde k načtení seznamu všech webových stránek s informací o využití cache.

Výše uvedeným postupem si tedy můžete na vašem iPhonu ověřit, které webové stránky tvoří největší cache. Webové stránky jsou zde seřazeny sestupně od těch, které tvoří největší cache. V horní části se vám napravo nad seznamem objeví informace o celkové velikosti cache. Pro rozevření kompletního seznamu stačí níže klepnout na Zobrazit všechny stránky. Pokud byste chtěli smazat data konkrétní stránky, tak stačí, abyste po ní přejeli prstem zprava doleva, a poté klepnuli na Smazat. Popřípadě můžete vpravo nahoře klepnout na Upravit a následně data mazat jednoduše. Pro smazání všech dat cache, společně s historií prohlížení, stačí klepnout dole na Odstranit veškerá data stránek.