V současné době už si život bez App Storu nedokážeme představit. Stačí se například zamyslet nad prvními kroky, které vykonáme, když si pořídíme nový iPhone – ve většině případech přecházíme právě do App Storu a stahujeme si aplikace třetích stran, abychom mohli komunikovat s rodinou a známými, abychom mohli hrát hry apod. Věděli jste však o tom, že původně neměl být App Store vůbec k dispozici? Plán byl takový, že se iPhone bude celou dobu spoléhat pouze na své nativní aplikace. Tento plán se samozřejmě postupem času ukázal jako zcela nelogický a v roce 2008 došlo ke spuštění App Storu.

Jak na iPhone aktivovat schvalování nákupů z App Store

Součástí App Storu jsou miliony různých aplikací, které si můžeme stáhnout. Mnoho těchto aplikací je k dispozici zcela zdarma, za některé si ale musíte zaplatit. Pro dospělého uživatele není žádný problém si rozmyslet, zdali určitou placenou aplikaci potřebuje, anebo zdali se bez ní obejde. Co se však týče dětí, tak u těch je to složitější, jelikož v útlém věku nemusí nutně znát opravdovou hodnotu peněz. Nejednou se tak stalo, že dítě svým rodičům tzv. vybílilo bankovní účet. Inženýři v Applu jsou ti toho vědomi, a proto před nějakou dobou přišli v rámci rodinného sdílení s možností pro schvalování nákupů. Pokud si tedy dítě bude chtít něco zakoupit, tak mu to rodič bude muset prvně povolit. Postup pro aktivaci této funkce je následující:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak v horní části rozklikněte kolonku s vaším profilem.

Následně je nutné, abyste sjeli níže a vyhledali Rodinné sdílení, které otevřete.

které otevřete. Zde opět sjeďte úplně dolů, kde jednoduše klepněte na možnost Schvalování nákupů.

Tímto se vám otevře průvodce, kterým stačí pro aktivaci schvalování nákupů projít.

Prostřednictvím výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu aktivovat schvalování nákupů. Opět podotýkám, že osoba, které chcete nákupy schvalovat, musí být součástí vašeho rodinného sdílení, a musí se jednat o dítě. Pokud schvalování nákupů aktivujete a dítě se pokusí cokoliv zakoupit, tak se mu objeví dialogové okno, ve kterém se dozví, že bude rodiči odeslán požadavek ke koupi. Rodiči se pak objeví notifikace, ve které se dozví, co si chce dítě koupit a kolik to stojí. Následně může jednoduše nákup schválit, anebo naopak zamítnout.