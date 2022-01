iOS 15 opravil bezpečnostní chyby, přes které se mohli útočníci dostat až k vašim údajům v Apple ID

Přestože jsme se vydání první verze operačního systému iOS 15 dočkali již před dobrým čtvrt rokem, o věcech, které v něm dorazily, se dozvídáme doteď. Až nyní například vyplulo na světlo světa, že iOS 15 opravil dvě velké bezpečnostní chyby, které umožňovaly útočníkům proniknout k soukromým informacím v Apple ID uživatele či skrze které šlo pomocí škodlivých aplikací přenastavit předvolby ochrany osobních údajů.

Fotogalerie iOS 15 1 iOS 15 2 iOS 15 3 iOS 15 7iOS 15 +16 Fotek iOS 15 8 iOS 15 9 iOS 15 10 iOS 15 11 iOS 15 12 iOS 15 13 iOS 15 14 iOS 15 15 iOS 15 16 iOS 15 17 iOS 15 18 iOS 15 19 iOS 15 20 iOS 15 21 iOS 15 22 Vstoupit do galerie

Na chyby měl v loňském roce upozornit jako první vývojář Steven Troughton-Smith, kterého si můžete pamatovat i díky celé řadě úniků, o které se postaral díky svým schopnostem prohledat bety OS Applu skutečně do hloubky. Bližší detaily sice Apple ohledně chyby zatím nezveřejnil, jelikož iOS 15 stále neběží na tak velkém množství zařízení, nechal se však slyšet, že k opravě stačilo posílit a vylepšit sandboxové řešení aplikací – tedy velmi zjednodušeně řečeno pomyslné boxíky izolované od zbytku systému, ve kterých běží aplikace.

Ačkoliv není zpráva o bezpečnostních chybách v systému nikterak potěšující, dle Applu nenasvědčuje nic tomu, že by byly trhliny aktivně využívány k útokům na uživatele, což je rozhodně pozitivní. I tak je ale všem uživatelům doporučeno mít ve svých zařízeních nainstalovány vždy ty nejaktuálnější systémy, jelikož by měly obsahovat nejméně bezpečnostních chyb a díky tomu by tak měly být nejbezpečnější ze všech dostupných.