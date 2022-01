Originální hádanková hra připomíná na iOS animáky od Tima Burtona

Při prvním pohledu na obrázky z nové hry Ghosts and Apples si jistě řada lidí vzpomene na estetiku animovaných filmů od Tima Burtona. Pobledlí hlavní hrdinové se v ní musejí dostat z tajemného světa, ve kterém na ně čeká řada originálních hádankových úrovní. Hlavním lákadlem hry totiž není jen její stylový vizuál, ale hlavně nikde jinde neviděný formát hádanek. Ten sice dá vzpomenout na klasické spoj-tři hry ve stylu Bejeweled nebo Candy Crush, jeho konkrétní podoba je však zcela originální. V umělé kůži obou hlavních hrdinů, mluvících loutek Jacka a Shelley, budete navádět různobarevné duchy na správná místa.

Duchy přitom budete navádět jiným způsobem v závislosti na tom, za kterou postavu hrajete. Jack bude mít za úkol plnit duchy dvě skleněné tuby na pravé a levé části obrazovky. Pomocí svého kouzelného balónku je může navádět do každé z nich shora či zdola, přičemž když se setkají tři stejné barvy, tak explodují. K obyčejným duchům se pak připojují i speciální varianty, které můžete spojovat například s jakoukoliv jinou barvou. Hra za Shelley je pak přímočařejší. Duchy budete místo tub navádět do stejně zabarvených elektrod. Ty ovšem pravidelně mění barvy. Ve hře za Shelley tak jde spíše o reflexy než o pečlivé plánování. Tak jako tak si ale v Ghosts and Apples užijete přes sto padesát úrovní, jejichž obtížnost vám postupem času dá pěkně zabrat. Hru si můžete v App Storu zakoupit za 49 korun.