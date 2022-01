Součástí iOS a dalších jablečných operačních systémů je již od pradávna hlasová asistentka Siri. Ta postupem času samozřejmě stále získává nové funkce a možnosti, především tedy co se týče jejích znalostí a schopností. Mnoho tuzemských příznivců by zajisté ocenilo jen jedinou věc – abychom se dočkali oznámení české Siri. Byť už jsme v minulosti párkrát byli svědky určitých „návnad“ na Siri v češtině, tak jsme se prozatím bohužel nedočkali. A prozatím to vypadá, že se v brzké době ani nedočkáme. Český trh je pro Apple jednoduše nezajímavý, tudíž není divu, že se do Siri v našem jazyce nijak nehrne. Namísto čekání tak jednoduše uděláte lépe, pokud se začnete pomalu učit anglicky, alespoň nějaké základní fráze.

Jak na iPhone u Siri zapnout přepis řeči

V rámci iOS 14 se Apple rozhodl přepracovat rozhraní, ve kterém se Siri zobrazuje. Zatímco před touto zmíněnou verzí iOS se rozhraní Siri po aktivaci zobrazilo přes celou obrazovku, tak nyní už tomu tak není. Rozhraní Siri se zobrazuje pouze ve spodní části obrazovky s tím, že nedojde ani k překrytí aktuálně vyobrazeného obsahu. Zdali je tento nový design dobrý či nikoliv už je na uvážení každého z nás. S jeho příchodem se ale po zadání příkazu Siri přestal zobrazovat textový přepis příkazů, což může být pro někoho zásadní. Dobrou zprávou ale je, že existuje způsob, jak zobrazení textového přepisu opět aktivovat. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a rozklikněte sekci s názvem Siri a hledání.

a rozklikněte sekci s názvem Na další obrazovce pak v první kategorii Požadavky na Siri otevřete kolonku Odpovědi Siri.

Zde už jen stačí, abyste pomocí přepínače aktivovali Vždy zobrazovat titulky Siri a Vždy zobrazovat přepis řeči.

Prostřednictvím výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu aktivovat funkci, díky které se při využívání Siri zobrazí přepis řeči. To znamená, že se zobrazí textový přepis toho, co říkáte, kromě toho se ale zobrazí i textový přepis toho, co vám odpoví Siri. Právě vyobrazení přepisu vašeho zadaného příkazu je důležité, jelikož jste tak schopní zjistit, zdali vám Siri správně rozuměla, a zdali zpracovává opravdu takový požadavek, který jste chtěli. Pokud jste tedy Siri přestali z toho důvodu využívat, tak nyní již víte, jak provést opětovnou aktivaci.