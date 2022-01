Jak jistě většina z vás ví, tak ceny mobilních a datových tarifů jsou v Česku opravdu přemrštěné, a to bohužel již po dobu několika dlouhých let. Stačí se podívat na ceny zahraničních tarifů, podle kterých lze usoudit, že je u nás v tuzemsku prostě a jednoduše něco špatně. Již několikrát jsme od různých zástupců slyšeli, že se v blízké době ceny tarifů budou razantně snižovat, aby si i v Česku mohl každý dovolit mobilní tarif. Opak je však pravdou a ceny tarifů jsou i nadále vysoké. Jakožto obyčejní uživatelé s tím nic moc nezmůžeme a nezbývá nic jiného, než data jednoduše šetřit – viz článek níže.

Jak na iPhone deaktivovat využívání mobilních dat pro iCloud Drive

Existuje několik různých způsobů, možností a funkcí, pomocí kterých můžete mobilní data na iPhonu šetřit. Apple se neustále snaží uživatelům s nízkým datovým balíčkem pomáhat a přichází s možnostmi, díky kterým je využívání dat možné ještě více omezit. Relativně nedávno jsme se v iOS dočkali nové funkce, díky které můžete (de)aktivovat využívání mobilních dat pro iCloud Drive. Tato funkce je ve výchozím nastavení aktivní a v případě, že nejste připojeni k Wi-Fi, tak může k přenosu dat a dokumentů z iCloud Drive využít mobilní data, což pro někoho může být nechtěné. Takto lze provést deaktivaci této funkce:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak o kousek níže rozklikněte kolonku s názvem Mobilní data.

Tímto se ocitnete v rozhraní pro správu mobilních dat, kde sjeďte úplně dolů.

Zde už jen stačí, abyste pomocí přepínače deaktivovali možnost iCloud Drive.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu deaktivovat využívání mobilních dat pro iCloud Drive. V případě, že funkci deaktivujete a pokusíte se mimo Wi-Fi stáhnout či otevřít nějaká data z iCloud Drive, tak se vám to jednoduše nepovede. Sice tímto ztratíte určitou míru pohodlí a možnost přistupování k datům odkudkoliv, avšak pokud máte malý datový balíček, tak se jedná o další funkci, která vám může se šetřením dat pomoci. Kromě toho v této sekci můžete deaktivovat také Asistenta Wi-Fi, který automaticky přepíná iPhone z nestabilní Wi-Fi sítě na mobilní data, která tak spotřebovává.