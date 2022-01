Výběr dodavatelů dílů pro Apple Car nabírá na obrátkách

To, o čem se ještě nedávno jen tiše spekulovalo, se možná již v relativně dohledné době stane realitou. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o příchodu, respektive příjezdu prvního samořiditelného auta z dílny Applu, které je mezi fanoušky označováno jako Apple Car. Právě pro něj má v současnosti vybírat vhodné výrobce dílů.

Že se výběr dodavatelů dílů pro Apple Car rozjíždí na plné obrátky informoval teprve před pár hodinami dobře informovaný asijský portál ETNews s tím, že své sítě Apple zatím rozhodil primárně v Jižní Korei. V té měl oslovit celou řadu firem s tím, že největší zájem má o baterie, které budou vozy pohánět. Příliš mnoho informací o svých plánech údajně Apple společnostem neposkytl, měl se však nechat slyšet, že s nimi nechce jen spolupracovat, ale hodlá do nich kvůli vybudování specializovaných linek i investovat nemalé peníze. Na oplátku však chce kromě prvotřídních produktů i možnost výrobu striktně kontrolovat, kvůli čemuž se měli někteří jihokorejští výrobci od nabídky odvrátit. Podmínky Applu by totiž pro ně byly spíše přítěží, nežli přínosem.

Větší námluvy měl Apple započít již v létě loňského roku s tím, že v zimě se měl s výrobci setkat a poslechnout si jejich možnosti. Do konce letoška má pak o dodavatelích rozhodnout s tím, že do dvou až tří let poté bychom se snad už mohli dočkat prvních hmatatelných výsledků. Je však samozřejmě třeba brát v potaz fakt, že vývoj elektromobilu s technologiemi, které si u něj Apple představuje, je během na dlouhou trať a zaběhnout na ní do slepé uličky je navíc velmi jednoduché. Kvůli tomu obecně nemá příliš smysl s odhalením vozu v dohledné době počítat, protože je stále vzdálen na míle daleko.