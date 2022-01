T-Mobile a O2 postihl velký výpadek sítě

Potýkali jste se dnes v poledních hodinách na Liberecku a Královéhradecku s výpadkem služeb od O2 či T-Mobile? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Nejednalo se totiž o problém “na vašem přijímači”, ale o problém plošný na straně operátorů.

Jak O2, tak i T-Mobile v odpoledních hodinách potvrdili, že je ve východních a severních Čechách dnes problémy potkaly, byť neodhalili, co přesně za nimi stálo. Poměrně zajímavé je však vysvětlení toho, proč se problém týkal jak O2, tak i T-Mobile. Stalo se tak dle mluvčí O2, která poskytla vyjádření webu Seznam Zprávy, proto, že oba operátoři síť v postižené lokalitě sdílí, kvůli čemuž se tak jakýkoliv problém na ní odrazí logicky na obou dvou operátorech.

Zatímco pro tuzemské operátory jsou výpadky jejich sítí naštěstí výjimečným stavem, například taková Meta (bývalý Facebook) by mohla o podobných peripetiích vyprávět. Výpadky Facebooku, Messengeru, Instagramu či WhatsApp jsou totiž s trochou nadsázky každoměsíčním evergreenem, který se společnosti dlouhodobě nedaří stabilizovat, byť se již několik let dušuje, že do stabilizace svých služeb investuje obrovské peníze.