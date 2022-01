Baterie je spotřební zboží, které postupem času a využíváním ztrácí své původní vlastnosti. To znamená, že se starší baterie rychleji vybíjí a nedokáží udržet tolik energie, jako nové kusy. Ve většině Apple zařízeních je možné sledovat stav baterie prostřednictvím údaje Kondice baterie. Tento údaj vám dokáže prozradit, na kolik procent maximální kapacity jste schopni aktuálně baterii nabít. Udává se, že pokud kondice baterie klesne pod 80 %, tak už se kromě kratší výdrže mohou uživatele setkat se zhoršením výkonu zařízení. Baterie by se tak měla co nejdříve vyměnit, aby se těmto problémům zamezilo.

Jak na Macu (de)aktivovat Optimalizované nabíjení baterie

Kondice baterie se snižuje časem a využíváním, existuje však několik způsobů, jak můžete tento proces zpomalit. Všeobecně se uvádí, že baterie nejlépe fungují, když se nachází mezi 20 a 80 % nabití. I mimo tohle rozmezí baterie samozřejmě bude fungovat, častým nabíjením „do plna“ či vybíjením „na nulu“ však můžete stav baterie zhoršit. Co se vybíjení týče, tak zde není možné zamezit tomu, aby se baterie dostala pod 20 % – uživatel prostě musí včas začít nabíjet. Naopak nabíjení ale můžete v 80 % zastavit, čímž pomůžete zdraví baterie. A přesně tohle dělá Optimalizované nabíjení, která lze na Macu (de)aktivovat následovně:

Prvně je nutné, abyste v levém horním rohu obrazovky klepnuli na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu vyberte možnost Předvolby systému…

Následně se otevře okno se všemi dostupnými sekcemi pro správu předvoleb.

V tomto okně najděte a rozklikněte sekci s názvem Baterie.

Zde pak v levé části okna přejděte do kolonky Baterie.

Nyní už jen stačí, abyste zaškrtnuli či odškrtnuli Optimalizované nabíjení.

Pomocí výše uvedeného způsobu je tedy možné na Macu provést aktivaci či deaktivaci Optimalizovaného nabíjení baterie. Nutno však podotknout, že tato funkce nedělá jen to, že omezí nabití na 80 % – je mnohem komplexnější. Pokud ji využijete, tak se systém prvně pokusí zjistit, jakým způsobem a hlavně kdy zařízení nabíjíte. Podle toho si vytvoří jakýsi „plán“ nabíjení. Po jeho vytvoření zajistí, že se baterie při nabíjení nenabije nad 80 % s tím, že posledních 20 % se nabije těsně před vypojením nabíječky. Jedinou nevýhodou je, že MacBook musíte každý den nabíjet pravidelně, jinak systém nebude schopen provést omezení.