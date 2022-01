Apple zřejmě pracuje na 15” iPadu Pro

Přestože je 12,9” iPad Pro již skutečně pořádná placka, v poslední době se čím dál častěji objevují požadavky mnoha jablíčkářů na další zvětšení největšího iPadu současnosti. Jak se však nyní zdá, tato volání dopadla na úrodnou půdu.

Podle zdrojů dobře informovaného asijského portálu The Elec začal Apple vyjednávat s čínskou společností BOE o možných budoucích dodávkách OLED panelů pro jeho iPady. Na tom by nebylo nic až tak zajímavého, kdyby ovšem jednou z podmínek vyjednávání nebyl fakt, že je třeba, aby byly displeje skutečně velké – konkrétně by měly obsahovat až 15” úhlopříčku. Oproti nynějším největším iPadům by se tak zvětšily poměrně výrazně, byť je třeba dodat, že dnešní verze iPadů Pro má značné limity u rámečků a pokud by je Apple dokázal smazat, rozměry 12,9” a 15” iPadů Pro by se ve výsledku nakonec až tak lišit nemusely. V souvislosti s displeji pro budoucí iPady je pak velmi zajímavé taktéž to, že mají být vyráběny pomocí technologie, která jim zajistí výrazně vyšší jas, než který nabízí OLEDy nyní.

Přestože může znít vývoj obřích iPadů Pro s OLEDy na první poslech skutečně skvěle, pravdou je, že od odhalení prvního výsledku námluv mezi Applem a BOE nás pravděpodobně dělí dlouhé roky. Po uzavření dohody totiž vždy následuje testovací výroba, která má za cíl nastavit výrobní proces tak, aby požadoval přáním klienta. A jelikož není navíc iPad jen o displeji, ale i o celé řadě dalších komponent, které je třeba řádně vyvinout a otestovat, příchod velkého iPadu Pro je z logiky věci otázkou dvou a více let.