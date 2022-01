Na vlastní kůži jsme vyzkoušeli, že vás mohou data ze smartwatch poslat do nemocnice

Čas od času přináším zahraniční zprávy o tom, jak někomu Apple Watch zachránily život, případně minimálně pomohly k tomu, aby se řešil nějaký zdravotní problém. Nikdy by mě nenapadlo, že budu mít bohužel možnost podobný příběh popsat z vlastní zkušenosti. Moje máma má již řadu let astma a bohužel trpí i problémy se srdcem. V létě jsem ji koupil chytré hodinky a i když pro náš příběh není úplně podstatné, o jaký model se jednalo, pro úplnost doplním, že šlo konkrétně o Garmin Venu 2s. Ty mimochodem používá i moje žena a já sám nosím do přírody a na okruh Garmin Marq Driver.

Protože mámu technologie celkem baví a na rozdíl ode mě je využívá na 100 %, tak se nedívá pouze na hodinky, ale také do aplikace, ve které má přehled nad všemi daty. U Garminu to není přímo Zdraví, ale jedná se o aplikaci Connect. V ní nalzenete informace o srdečním tepu, dýchání , spánkových fázích a mimo jiné také o tom, jaká data zaznamenal pulzní oxymetr, kterým jsou dnes vybaveny již téměř všechny pokročilejší chytré hodinky. Když se máma jednoho dne dívala na statistiky, zjistila, že během dne má okysličení krve 93% a v noci ji dokonce klesá až na hodnoty okolo 82 %.

Zdravý člověk by měl mít tyto hodnoty mezi 95 až 98% a přitom by měl mít okolo 13 nádechů za minutu. Jakmile máte výrazně nižší hodnoty a vzhledem k tomu, že po 60 % okyslišení krve upadáte do bezvědomí, je 83 % již zkutečně nízká hodnota, dochází ke zdravotním problémům. Tím nejzásadnějším je fakt, že kromě toho, že okysličení ovlivňuje vaši náladu, bystrost, schopnosti reakcí a mnoho dalšího, dochází také k odumírání buněk a to zejména těch mozkových. S výsledky tedy máma zašla na plicní, kam chodí kvůli astma a doktorka ji okamžitě jen díky výsledkům z hodinek poslala na noc do nemocnice, kde ji změří profesionální přístroje, zda hodinky skutečně ukazují realitu a pokud ano, budou tento problém dále řešit.

Je skvělé, že díky technologiím máme možnost zjišťovat věci, které bychom jinak neměli šanci vůbec pozorovat, protože když jdete k lékaři a ten se už přece jen rozhodne vám z nějakého důvodu změřit okysličení, měří jej v době, kdy jste v bdělém stavu a v tom například moje máma vykazuje jen velmi malou odchylku od toho, co je normál a nikdo, by tak nízkou odchylku příliš neřešil. Naopak díky chytrým hodinkách zjistila, že něco není v pořádku a naštěstí už i lékaři v ČR jsou na tom tak, že tyto technologie uznávají a jsou ochotni na základě jejich dat poslat člověka na další speciální vyštření, které odhalí, zda přestává fungovat tělo nebo naopak nefungují hodinky. Samozřejmě se lékařka podívala na dlouhodobé statistiky a když viděla, že stejná data hodinky ukazují noc co noc již několik týdnů v kuse, bylo jasné, že se skutečně může jedna o problém a ne o to, že jednou v noci se něco špatně naměřilo.

Čas od času se i vy zkuste podívat na zdravotní záznamy, které máte v aplikacích svých chytrých hodinek a pokud odhalíte něco, co je pravidlené a je to opravdu výrazně jiné než je norma, pak se nebojte s tím zajít k lékaři. Rozhodně jej však neobtěžujte s tím, že jste jednou, když jste běželi na tramvaj, měli lehce zvýšený tep. Opravdu je důležité používat selský rozum a konzultovat jen věci, které nejsou v normě. Může vám to skutečně pomoci a to nejen v zahraničí, ale naštěstí už i u nás. Pro úplnost ještě doplním, že na speciální vyšetření jde máma až za několik dní a následně se rozepíšu o tom, zda hodinky skutečně dokázaly zjistit závažný problém, nebo se naštěstí jednalo jen o chybná měření, i když to je vzhledem k tomu, jak jednoduché je měřit okysličení krve v podstatě dost nepravděpodobné.

