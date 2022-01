5 tipů a triků pro rychlejší nabíjení iPhonu

Bez ohledu na to, jak vyspělé jsou naše smartphony od Applu, trápí často většinu z nás nedostatečná výdrž jejich baterie. Návod na navýšení kapacity baterie vašeho iPhonu pro vás bohužel opravdu nemáme, určitě ale neuškodí zopakovat si pár tipů a triků, s jejichž pomocí můžete alespoň urychlit celý proces nabíjení.

Na zdroji záleží…

Svůj iPhone pochopitelně můžete nabíjet přes kabel, zapojený do MacBooku nebo třeba do USB portu ve vašem autě. K těmto způsobům nabíjení je ale nejlepší se uchylovat teprve ve chvíli, kdy neexistuje jiná možnost. Pokud chcete svůj iPhone nabít co možná nejrychleji, vždy bude nejlepší, když zvolíte nabíjení přes klasický adaptér v zásuvce.

…a na dalších podmínkách také

V zájmu co možná nejrychlejšího nabíjení byste svému iPhonu měli poskytnout i další ideální podmínky. Jednou z nich je například optimální teplota. Pokud je váš iPhone příliš přehřátý, je pravděpodobné, že nabíjení nebude probíhat tak, jak má. Můžete si pomoci například sejmutím krytu iPhonu. V zájmu zachování optimální teploty se také pokuste svůj iPhone v průběhu nabíjení pokud možno nepoužívat – příliš vysoká teplota nemá na zařízení dobrý vliv.

Optimalizované nabíjení

Funkce optimalizovaného nabíjení baterie iPhonu má své nesporné výhody, pokud ale chcete svůj jablečný smartphone nabít za co možná nejkratší dobu, bude lepší tuto funkci dočasně deaktivovat. Pro deaktivaci Optimalizovaného nabíjení spust’te na vašem iPhonu Nastavení -> Baterie -> Kondice baterie, kde stačí pak už jen deaktivovat příslušnou položku.

Deaktivace nepotřebných funkcí

Pokud jste si jisti, že váš iPhone nebudete v průběhu nabíjení používat, můžete v Ovládacím centru rychle a jednoduše deaktiovat celou řadu funkcí, jejichž dočasné vyřazení z provozu dokáže zkrátit celkovou dobu nabíjení vašeho zařízení. Na iPhonu aktivujte Ovládací centrum, ve kterém můžete zprovoznit režim Letadlo, aktivovat režim snížené spotřeby nebo třeba snížit jas displeje vašeho zařízení na minimum. Řešením je také zkrátka a jednoduše iPhone po dobu nabíjení zcela vypnout.

Používejte to správné příslušenství

V prvním odstavci tohoto článku jsme zmínili, že nabíjení vašeho iPhonu můžete urychlit, pokud jej namísto MacBooku či slabší powebank připojíte k adaptéru. K urychlení nabití vašeho zařízení můžete přispět tak, že namísto bezdrátového nabíjení dáte přednost tradičnímu nabíjení prostřednictvím kabelu. MagSafe technologie sice oproti iPhonům s podporou bezdrátového nabíjecího protokolu Qi nabízí o něco vyšší výkon, nejlepší účinnosti ale zkrátka dosáhnete nabíjením přes kabel.