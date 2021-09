Jak prodloužit výdrž baterie u mobilních zařízení Apple

Výdrž baterie patří mezi jeden z nejdůležitějších údajů dnešních chytrých telefonů. iPhony v tomto směru samozřejmě nejsou výjimkou, přičemž pravdou bohužel zůstává, že na tom zároveň nejsou ani úplně nejlépe. Stářím a mírou používání se kapacita snižuje, což má za následek kratší výdrž. Lze ji ale nějakým způsobem zlepšit? V tomto směru vám dokáže pomoci hned několik praktických tipů, které jsme připravili ve spolupráci s Českým Servisem.

Používejte aktuální software

Verzi operačního systému byste rozhodně neměli přehlížet. Dokonce i samotný Apple pro zvýšení výdrže doporučuje, abyste vždy používali nejaktuálnější systém. Ten s sebou totiž přináší nejen různé vychytávky či bezpečnostní záplaty, ale častokrát také optimalizuje spotřebu energie, což může pozitivně ovlivnit samotnou výdrž. Může tomu být i naopak, kdy některá verze „ždímá“ baterii o něco více. Zmíněné nedostatky se výrobce snaží co nejrychleji napravit, a proto je na místě tyto aktualizace nepřehlížet

Režim nízké spotřeby baterie

V rámci operačního systému iOS funguje skvělá funkce s názvem Režim nízké spotřeby baterie. Jak již samotné označení napovídá, tento mód dokáže značně šetřit baterii iPhonu, a to z hned několika důvodů. Konkrétně totiž omezuje například stahování e-mailů na pozadí, aktualizace aplikací, automatická stahování, snižuje čas pro automatické uzamčení displeje na 30 sekund, pozastavuje synchronizaci fotek na iCloudu a přepne příjem mobilní sítě z 5G na mírně úspornější LTE.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jeho aktivace je pochopitelně jednoduchá. Stačí pouze přejít do Nastavení > Baterie a zde přejet jezdcem u Režimu nízké spotřeby. Zároveň k aktivaci režimu můžete přistupovat prostřednictvím Ovládacího centra. Pokud zde ale příslušnou ikonku nevidíte, můžete ji v Nastavení > Ovládací centrum přidat mezi ostatní ovládací prvky.

Nechte aktivovaný automatický jas

Přímý vliv na výdrž baterie má z velké části displej, především úroveň jeho jasu a také doba aktivního používání. Někdo se bohužel dopouští poměrně školácké chyby, kdy si i v tmavších prostorech nechává jas displeje na maximu, čímž jen zbytečně ždímá baterii. Z tohoto důvodu jsou iPhony vybaveny funkcí automatického nastavení jasu.

Zdroj: Unsplash

V takových případech dochází k jeho přizpůsobení na základě světelných podmínek v okolí, což může pomoci se šetřením baterie i vašich očí. Aktivace je navíc nesmírně jednoduchá. Stačí pouze v Nastavení přejít do kategorie Zobrazení a jas a u volby Automaticky posunout jezdec. S automatickým jasem jde ruku v ruce funkce True Tone, která zajišťuje přirozenější podání barev. Ten opět aktivujete ve zmiňované kategoriiZobrazení a jas.

Tmavý režim u iPhonů s OLED displejem

Pokud vlastníte iPhone s OLED displejem, tak byste určitě měli vědět, že používání tmavého režimu vám dokáže podstatně zvýšit výdrž baterie. Právě u tohoto typu obrazovek se černá zobrazuje jednoduše tak, že dojde k vypnutí daných pixelů, díky čemuž panel nespotřebovává tolik energie. Jmenovitě se jedná o iPhone X, XS (Max), 11 Pro (Max), 12 (mini) a 12 Pro (Max).

Tmavý režim si můžete aktivovat v Nastavení > Zobrazení a jas. Zároveň se i nabízí možnost automatické přepínání mezi světlým a tmavým režimem, a to buďto na základě vlastního rozvrhu, nebo dle úsvitu a soumraku.

Nevystavujte iPhone extrémním teplotám

Extrémní teploty mají významný vliv i na samotnou baterii, čímž dokáží zásadně ovlivnit její výdrž. Dle oficiálních zdrojů výrobce, mobilní zařízení (iPhone i iPad) nejlépe pracují v prostředí s teplotami v rozpětí od 0 °C do 35 °C. Obzvláště vyšší teploty mohou zmiňovanou baterii nenávratně poškodit a značně tak snížit její kapacitu. Na riziko přehřátí zařízení byste měli brát ohled především v letních měsících. V okamžiku totiž můžete telefon zapomenout například na přímém slunci a vystavit jej tak právě zmiňovaným extrémním teplotám.

Zbytečně nebuďte displej

iPhony již ve výchozím nastavení mají aktivovanou funkci s názvem Probudit zvednutím. Díky ní se vždy automaticky aktivuje displej při pouhém zvednutí telefonu, což může být samozřejmě nesmírně praktické a urychlující. Bohužel to má i svou stinnou stránku. V některých případech se totiž může displej telefonu zbytečně rozsvěcovat, aniž byste jej skutečně potřebovali. To si pak samozřejmě vyžádá nějakou tu energii. Pro její ušetření stačí jednoduše funkci vypnout – opět v Nastavení > Zobrazení a jas.

Zkontrolujte spotřebu jednotlivých aplikací

Za zvýšenou spotřebu energie jsou ve velké míře zodpovědné samotné aplikace, resp. intenzita jejich používání. V rámci operačního systému iOS (potažmo iPadOS) lze naštěstí velmi jednoduše zjistit, která appka je největším „žroutem.“ Jednoduše stačí otevřít Nastavení, přejít do kategorie Baterie a přejet níže do sekce Využití aplikací. Nyní přehledně a na jednom místě vidíte, kolik procent baterie si vzala jaká aplikace/funkce. Podle toho případně můžete dané programy omezit a tím tedy i šetřit baterii.

Zdroj: iOS

Deaktivujte automatické aktualizace aplikací

Za rychlý úbytek baterie mohou být také zodpovědné takzvané automatické aktualizace aplikací. V praxi to funguje tak, že jakmile je k dispozici aktualizace pro některou appku, tak se na pozadí automaticky stáhne a nainstaluje, díky čemuž už následně nemusíte nic řešit. Ačkoliv to zní skvěle, tak opět je potřeba počítat se zvýšenou spotřebou.

Tyto automatické aktualizace aplikací lze naštěstí relativně jednoduše vypnout. Výhodou také je, že si můžete vyfiltrovat aplikace, u kterých si přejete automatické aktualizace ponechat. Vše se dá vyřešit v Nastavení > Obecné > Aktualizace na pozadí.

Omezte přístup k polohovým službám

Velkým žroutem energie jsou takzvané polohové služby, se kterými mohou nejrůznější aplikace pracovat. Které „appky“ takto pracují, je možné zjistit v Nastavení > Soukromí > Polohové služby, kde je zároveň můžete zakázat, případně naopak povolit. Ne každá aplikace totiž tuto možnost pro správnou funkci potřebuje, a je proto vhodné ji zakázat. Zároveň se tak řeší otázka soukromí uživatele.

Zdroj: unsplash

Pomoci může i deaktivace animací

Operační systém iOS nabízí hned několik animací, které z designového hlediska značně zpříjemňují práci na zařízení. Ačkoliv takzvaně „na papíře“ či u novějších modelů to vypadá skvěle, tak pro starší iPhony mohou být tyto animace spíše trnem v patě. Právě animace mohou být zodpovědné za podstatně nižší výkon a případné snížení výdrže baterie. Naštěstí je lze opět relativně jednoduše deaktivovat, a to v Nastavení > Zpřístupnění > Pohyb > Omezit pohyb.

Optimalizace nabíjení baterie iPhonu

Jablečné telefony jsou ještě vybaveny skvělou funkcí, která přispívá ke zpomalení stárnutí baterie omezením doby, kdy je zařízení v plně nabitém stavu. Vychytávka konkrétně využívá možností strojového učení, díky čemuž analyzuje každodenní režim uživatele a podle něj přizpůsobuje nabíjení. V praxi to pak vypadá vcelku jednoduše. Pokud například dáte v noci iPhone na nabíječku, tak se nabíjení pozastaví na 80 % do chvíle, než budete telefon skutečně potřebovat. Těsně před vaším probuzením se pak baterie doplní do 100 %.

Funkci lze aktivovat v Nastavení > Baterie > Kondice baterie, kde vám už jen dole stačí aktivovat možnost Optimalizované nabíjení. Tímto jednoduchým krokem můžete efektivně zabránit nadměrnému opotřebení samotné baterky a prodloužit tak její životnost.

Když už ani tipy nestačí aneb čas na výměnu baterie

Baterie časem samozřejmě stárne, kvůli čemuž dochází ke snížení původní kapacity. To si ostatně můžete sami zkontrolovat přímo v Nastavení > Baterie > Kondice baterie, kde ihned uvidíte, jaká je aktuální kapacita baterie vyjádřená procenty ve vztahu k původní kapacitě. Když už se tato hodnota blíží k hranici 80 %, znamená to jediné – čas na výměnu baterie. Právě nižší kapacita způsobuje sníženou výdrž, čímž zároveň může omezit i výkon. Jak ale postupovat v takovémto případě?

Váš telefon byste měli vždy svěřit do rukou profesionálů, kteří si s výměnou baterie dokáží poradit v řádu desítek minut. V našich končinách je naprostou jedničkou renomovaný Český Servis. Ten se zabývá nejen pozáručními opravami jablečných produktů, ale zároveň je především Autorizovaným servisním střediskem Apple (AASP), což je jasnou zárukou kvality. Tento fakt mimochodem potvrzuje i téměř 500 nadprůměrných uživatelských recenzí.

Zdroj: Unsplash

Vše navíc funguje rychle a jednoduše. Vaše zařízení stačí jen zanést na jednu z poboček, anebo využít možnosti svozu zařízení. V takovém případě si vaše zařízení vyzvedne kurýr a po opravě samotné baterie vám jej bezplatně doručí zpět. Dále je také možné využít možnosti zaslání jakoukoliv přepravní společností, a to přímo danému servisnímu středisku. Tady to každopádně ještě zdaleka nekončí. Český Servis si nadále jednoduše poradí s opravami notebooků, televizorů, záložních zdrojů UPS, tiskáren, herních konzolí a dalších zařízení.

