Apple žene před soud jeden z jeho úhlavních nepřátel

Pokud Apple sledujete dlouhodobě, jistě vám neuniklo, že je u soudů jako doma a to jak kvůli důležitým věcem, tak i skrze nejrůznější bizarnosti. Spor spíše ze druhé kategorie řeší i nyní s tvůrcem alternativního obchodu s aplikacemi Cydia dosupného přes jailbreaknuté iPhony. Kamenem sváru je jak jinak než snaha dostat alternativní obchod klasicky na iPhony spolu s nařčením Applu z monopolního chování.

Apple proti jailbreaku dlouhodobě bojuje a to zejména kvůli faktu, že je uživatelsky relativně nebezpečný – tedy minimálně pro ty uživatele, kteří s ním nemají zkušenosti. Do jailbreaknuých iPhonů lze totiž mimo jiné dostat i neověřené aplikace, což představuje bezpečnostní riziko, se kterým nechce být Apple spojován. To ale logicky není tak úplně snadné, jelikož jen málokdo by bral v potaz, že není chyba v jeho hardwaru, ale v softwaru třetí strany. A právě o to překvapivější je, že se do boje proti němu pustil někdo, kdo má s jailbreakingem co do činěné. Celá žaloba je však pravděpodobně vytvořena skutečně primárně kvůli zvýšení celkového tlaku na Apple kvůli jeho údajnému protisoutěžnímu chování, které mu vyčítá zejména Epic Games stojící za Fortnitem. Právě zvyšující se tlak by totiž mohl ve výsledku nepřímo ovlivnit soudní rozhodnutí, které by mohlo nakonec Applu přikázat k odemknutí bran App Store, jako je tomu u Google Play – nebo alespoň částečně. Ať tak či onak, žaloba tvůrce Cydia byla zatím smetena ze stolu a uvidí se, zda dojde k její úpravě a tedy i opětovnému nastartování sporu.