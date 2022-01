Jeden z nejlepších leakerů prozradil, co vše letos Apple představí

Loňský rok byl na nové Apple produkty skutečně bohatý a jak se zdá, letošek na tom nebude taktéž vůbec špatně. Vyplývá to alespoň z celé řady úniků informací, které letošku předpovídají odhalení obrovského množství nových hardwarů a to jak ve formě menších aktualizací, tak i ve formě výrazných předělávek či dokonce příchodu zcela nových produktových řad. Co vše letos Apple přinese nyní poodhalil i jeden z nejpřesnějších zdrojů fanouškovského světa, reportér Mark Gurman z Bloombergu. Právě ten je totiž v posledních letech zároveň de facto jedním z nejlepších leakerů, protože o novinkách Applu přináší s předstihem extrémní množství zpravidla přesných informací.

Gurmanova předpověď není ve výsledku v ničem překvapivá, jelikož v ní nalezneme vše, o čem se v posledních měsících mluví. Bohužel, marně byste hledali i cokoliv navíc a tedy cokoliv překvapivého. Zdroje Gurmana tedy potvrdily, že v průběhu letoška dorazí:

Nové iPady Pro s vylepšeným designem a podporou bezdrátového nabíjení, nová generace iPadů Air a základních modelů, přičemž ty se mají dočkat nového designu

Větší iMac osazený čipem Apple Silicon

iPhone SE 3. generace s podporou 5G

Sluchátka Apple AirPods Pro 2. generace

Nový MacBook Air s největším designovým upgradem od jeho představení a čipem Apple M2 z rodiny Apple Silicon

Výkonnější verze Macu mini, vylepšená základní verze 13" MacBooku Pro a první Mac Pro s Aple Silicon

iPhone 14 a 14 (Pro), samozřejmě i ve verzi Max

Tři nové modely Apple Watch – konkrétně Series 8, SE 2. generace a zbrusu nová vysoce odolná řada určená pro extrémní sportovce a dobrodruhy

První chytrý headset pro AR/VR

Kromě hardwarů se samozřejmě letos představí i celá řada softwarů. Ty však nejsou jednak tak sledované a jednak vlastně ani vyloženě tajné. Nové verze svých operačních systémů totiž Apple odhaluje na vývojářské konferenci WWDC rok co rok a je vysoce nepravděpodobné, že by se letos chystal kalifornský gigant podniknout něco jiného.