Podívejte se na fascinující video opravy AirPods

Pokud něco majitelům AirPods vadí, pak je to bezesporu fakt, že je po pár letech mohou v podstatě zahodit a koupit nové. Problém je totiž jejich téměř nulová opravitelnost, co se týká autorizovaného servisu, a i neautorizovaná servisní střediska se do opravy AirPods pouští opravdu nerady. Jedná se totiž o minimalistický produkt, ve kterém je však i přes extrémně malé tělo velké množství elektroniky, která je uvnitř plastového krytu napasována doslova na milimetry. Známý YouTube kanál Cambo Fixing, který se specializuje na opravy těch nejpoškozenějších iPhonů na světě, se tentokrát pustil do opravy sluchátek AirPods.

I přesto, že se jedná o opravdu zručného profesionála, který se opravami živí, trvala mu oprava AirPods poměrně dost času, respektive dost času při srovnání s tím, kolik stojí nová sluchátka. Když totiž vezmeme v potaz, kolik si servisní technici mohou za hodinu své práce naúčtovat, je otázka, zda se vám oprava AirPods může skutečně vyplatit. Vidět však profesionála při práci je zážitek, a proto se podívejte na následující video, ve kterém uvidíte, jak se AirPods Pro rozebírají, mění se u nich součástky a poté se zase dávají dohromady tak, aby sluchátka vypadala jako nová.

Na dalším videu od stejného servisního technika pak můžete vidět video výměny baterie v klasických AirPods první nebo druhé generace, kde byla baterie na rozdíl od třetí generace nebo AirPods Pro umístěna v stonku sluchátek. Výměna baterie díky tomu nezabírá příliš času a vyměnit v AirPods první nebo druhé generace baterii není nic extra složitého, tedy pokud máte šikovné ruce a patřičné vybavení.