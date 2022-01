Zvýšení produktivity: Nejlepší aplikace, které vám s tím v roce 2022 pomohou

Už druhý rok se svět potýká s pandemií onemocnění COVID-19 a už druhý rok také dostávala naše produktivita značně na zadek. To obzvláště v případě home officů, kdy je kolem nás tolik lákadel, které nám ubírají na soustředění od práce. Ať už bude v roce 2022 situace jakákoli, tyto nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity vám jednoduše pomohou.

Ulysses

Ulysses je jednoduchá aplikace, jak jen to u textového editoru jde. A ano, právě o to v jeho případě skutečně jde. Titul tak nenabízí žádné lišty s nástroji, revize, okraje, volby velikostí a další. Soustředí se jen na váš text, od kterého nechce, aby vaše pozornost ubíhala jinam. Veškerou práci ukládá do jedné knihovny, ve které můžete i přehledně vidět nastavené cíle v počtu znaků, slov nebo stránek. Titul však neslouží jen k psaní románů, seminárních prací nebo příspěvků na blog. Je ideální i pro technické dokumenty, můžete do něho vkládat části kódů programu atd.

24me Smart Personal Assistant

Tento titul se zrodil z potřeby, se kterou se potýkáme asi každý – jak mít život pod kontrolou, i když na to máme málo času. Můžete s ním zadávat poznámky a úkoly za pomoci svého hlasu, dostávat upozornění přes Apple Watch a získávat rychlé informace za použití widgetů. Chytré notifikace vám poté sdělí, kdy je potřeba vyrazit na schůzku a kudy se na ní vlastně dostat. Aplikace umí připomenout i běžné věci, jako kdy má váš kontakt narozeniny, přímo v titulu pak lze objednat dokonce i dárky. Aplikace však pomáhá i uživatelům s ADHD nebo těm, kteří prodělali mrtvici, a to díky svému jednoduchému ale výkonnému prostředí.

Trello

Trello je organizátor všeho. Je jedno, kolik životů žijete, protože pojme všechny – ať už pracovní s možností kolaborace nad obsahem s kolegy, soukromé ve spolupráci s rodinou, tak osobní, které by neměl nikdo vidět. Není jen o úkolech, které vám někdo zadá, a které zadáte někomu vy, ale i o všech ostatních informacích. Můžete si zde ukládat dokumenty, nápady, projekty, nákupní ale i jakékoli jiné seznamy atd. Vše je přitom skutečně přehledně děleno na pracovní prostory, ve kterých máte jednotlivé nástěnky, do nichž zadáváte karty.

Portal

Aplikace vás vtáhne do 3D zvukoprostoru plného šumících řek, cvrlikajících ptáků a dalších zvuků přírody. Samy nahrávky byly pořízeny na takových místech, jakými je nepálská hora Ama Dablam, kalifornský národní park Redwood nebo japonské jezero Kawaguchi. A protože titul umožňuje přidat si i zvuky z jiných aplikací, můžete tak poslouchat klidně i podcasty nebo audioknihy v rozhraní aplikace. Nabije vás to tedy patřičnou energií, kterou potom můžete věnovat do své pracovní činnosti.

Breathe In

Jste-li zavaleni nekonečnými pracovními projekty, domácími povinnostmi a životními starostmi, chce se na to pořádně nadechnout. Vnější podněty úplně ovládat nemůžete, svůj dech ale ano. Když je dění kolem vás hektické, zrychlí se vám totiž i dech. Soustředěním se na nádechy o délce čtyř sekund a výdechy o délce šesti sekund vám pomohou zpomalit srdečné tep a uvolnit z vašeho těla napětí. A tím se pak můžete lépe soustředit na to, na co potřebujete. Podobných cvičení přitom nabízí aplikace skutečně hodně.

