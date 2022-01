Co chceme vidět u Apple Watch 8

Asi nejsnadnější odpovědi na otázku z nadpisu by bylo slovo „cokoli“. Apple Watch jsou totiž co se mezigeneračního posunu týká tím nejslabším produktem v portfóliu Applu a dokonce i AirPods druhé a první generace přinesly více změn než Apple Watch za poslední tři roky. Tím nejdůležitějším bude pro Apple přinést něco, co lidi motivuje ke koupi nové generace hodinek, což se mu za posledních pár let příliš nedaří a i když se Apple Watch stále dobře prodávají, najít někoho, kdo vidí důvod k tomu přejít ze šesté na sedmou generaci je opravdu velmi těžké. Na druhou stranu je pravda, že ani ostatní výrobci nepřináší na trh nic dramaticky nového, u čeho bychom si mohli říct, že to je to, co chybí Apple Watch a co je udělá lepší.

První na řadě je samozřejmě baterie, ta se od první generace v rámci Apple Watch v podstatě nikam neposunula a i když je výdrž rok od roku lepší a lepší, tedy alespoň podle toho co tvrdí Apple, v praxi je stejně musíte každý den nabíjet. Rádi bychom se tedy dočkali alespoň 3 denní, ideálně pak samozřejmě ještě delší výdrže baterie. Delší výdrž totiž už dávno nezvládají jen hodinky Garmin, ale i řada dalších výrobců, kteří používají barevný dotykový displej.

Ciferníky třetích stran, to je něco, na co všichni čekají už od představení první generace Apple Watch. Jen si to představte, nejen že byste mohli mít ciferník od vaší oblibené značky nebo umělce, ale mohli byste jej kombinovat s řemínky, které výrobci třetích stran prodávají. Vše by tak dokonale ladilo, ovšem to by musel Apple chtít. Prozatím se rozhodl cizí desig ciferníku do App Store nepustit a uvidíme, zda se jej vůbec kdy dočkáme. My bychom však skutečně ocenili.

Další věc, která by se po letech mohla trochu změnit je design a s ním související barvy. Apple sice prodává dál zlaté iPhony, ovšem hodinky již v zlaté barvě nekoupíte. Co se designu týká, je otázka jak si jej kdo představu, ovšem nějakou změnu by to už přece jen chtělo. Já osobně jsme za hubenější tělo, tenčí rámečky a celkově zmenšení hodinek s výjimkou displeje. Jak budou Apple Watch 8 vypadat zjistíme až v příštím roce, ovšem doufám, že alespoň něco z toho co bych si přál, přece jen přinesou.